Jim Carrey torna al cinema con Sonic 3 dopo aver annunciato la pausa, l’attore confessa: “Mi servivano soldi”.

Uno degli attori più amati di Hollywood, Jim Carrey, torna sul grande schermo dopo aver annunciato una pausa dal cinema. Con il suo atteso ritorno ha, così, smentito ogni ipotesi di ritiro dalle scene. Dopo aver annunciato, circa due anni fa, la possibilità di un addio al mondo dello spettacolo, Carrey ha deciso di riprendere il ruolo del Dr. Robotnik in Sonic 3, terzo capitolo della saga ispirata al celebre videogioco.

Lo stesso attore ha rivelato il motivo del suo ritorno e no, non si tratta di nostalgia per il cinema.

Jim Carrey non lascia (ancora) il cinema: il motivo

Durante la premiere del film, l’attore ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta: “Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio. E poi ho comprato un sacco di roba e, francamente, ho bisogno di soldi“.

Con il suo tipico humor, Carrey ha aggiunto che recitare in Sonic 3 rappresenta un’opportunità unica per divertirsi e mettersi ancora una volta in gioco.

Jim Carrey

Nella versione originale del film, Shadow avrà la voce di Keanu Reeves, mentre in italiano sarà doppiato da Claudio Moneta. Anche Idris Elba, voce originale di Knuckles, sarà presente nel cast con il doppiaggio italiano affidato a Maurizio Merluzzo.

Il successo della saga e il ruolo di Jim Carrey

La saga di Sonic conferma il suo grande successo tra fan e critica, grazie a una combinazione di azione, umorismo e un cast stellare. Jim Carrey, con la sua interpretazione sopra le righe del Dr. Robotnik, è una delle colonne portanti del franchise, e porta al pubblico risate e momenti indimenticabili.

Il ritorno di Carrey è l’ennesima prova di come l’attore, nonostante le sue riflessioni sul ritiro, sia ancora in grado di regalare performance memorabili.