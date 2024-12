Nadia Mayer aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute: apprensione per l’agente immobiliare, di nuovo in ospedale.

Momenti di apprensione per i fan di Nadia Mayer, volto noto del programma televisivo Casa a Prima Vista. L’agente immobiliare è tornata in ospedale per sottoporsi a nuovi accertamenti clinici, come ha annunciato lei stessa attraverso una storia su Instagram. Scopriamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Nadia Mayer: gastroscopia e TAC

“Sto andando a fare la gastroscopia. Ora facciamo la TAC, speriamo che sia tutto a posto. Vi aggiorno più tardi” ha spiegato Nadia ai suoi follower, mostrando un atteggiamento positivo nonostante il momento difficile.

La Mayer si è fotografata su una barella, ma è mancato un tocco di ironia: “Che meraviglia le corse, ‘sti ragazzi sono speed, fanno tutto velocemente. Ora torno a dormire con Morfeo. Buonanotte“.

Casa a prima vista

Tuttavia, questo non è il primo problema di salute affrontato da Nadia Mayer. Solo pochi mesi fa, l’agente immobiliare aveva contratto una polmonite da legionella, un’esperienza che aveva descritto come particolarmente impegnativa.

In un’intervista a Fanpage, aveva raccontato: “Mi sono ripresa, ma continuo a curarmi perché il percorso è lungo e richiede ancora qualche controllo. La malattia mi ha lasciato anche qualcosa di positivo, facendomi apprezzare di più le piccole cose, che di solito si danno per scontate“.

Nadia Mayer e le riprese di Casa a Prima Vista

Nonostante le difficoltà, Nadia continua a essere un punto di riferimento per i fan del programma, che non vedono l’ora di rivederla nelle nuove puntate previste per febbraio 2025.

La produzione dello show sta proseguendo regolarmente, anche mentre l’agente immobiliare si sta dedicando alla sua salute.

I fan sono, quindi, in attesa non solo delle prossime puntate dello show, ma anche, e soprattutto, degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’agente immobiliare.