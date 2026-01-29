Andrea Delogu ha ritrovato l’amore: spuntano le foto dei baci con il nuovo compagno

Andrea Delogu ha un nuovo amore. Dopo una relazione finita male la conduttrice televisiva ha ritrovato la felicità al fianco di Alessandro Marziali.

Nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, la presunta storia d’amore fra Andrea Delogu e Nikita Perotti ha fatto sognare il pubblico. La conduttrice, tuttavia, ha in più occasioni sottolineato che fra lei e il suo ballerino non ci fosse nulla di più di una splendida amicizia. Un rapporto autentico, cresciuto di puntata in puntata, ma ben lontano da una relazione sentimentale. Da alcune settimane circolano voci di una presunta storia. Alcuni scatti, condivisi dal settimanale Oggi, sembrano confermare le indiscrezioni.

Andrea Delogu e Nikita Perotti in un primo piano – www.donnaglamour.it

Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti

Dopo la fine della storia con Luigi Bruno, Andrea Delogu ha affrontato un periodo di grande dolore, in cui ha preferito restare da sola con sé stessa. Non a caso la donna ha scelto di partecipare al programma di Milly Carlucci per ritrovare un po’ serenità. Un’esperienza divertente e stimolante, dove ha avuto modo di conoscere Nikita Perotti, il suo giovane ballerino. Un professionista appassionato, che l’ha guidata in questo percorso di avvicinamento al ballo.

Non sono mancati i gossip riguardo ad un possibile avvicinamento sentimentale fra i due. La conduttrice de “La porta magica” ha spesso ironizzato sulla differenza d’età fra lei e Nikita, smentendo le voci di un presunto flirt. Il ballerino le è stato accanto nel momento più difficile della sua vita: la scomparsa ad appena 18 anni di suo fratello Evan.

A quanto pare, però, Andrea Delogu un nuovo amore ce l’ha. La donna è stata paparazzata dal settimanale Oggi in compagnia di Alessandro Marziali.

Andrea Delogu, baci e tenerezze con Alessandro Marziali

La vincitrice di Ballando con le Stelle è stata beccata dal settimanale Oggi mentre passeggiava con Alessandro Marziali per le vie della capitale. I due camminano mano nella mano e non mancano di scambiarsi teneri baci. Dalle foto non sembrano esserci più dubbi: fra i due è amore.

Al momento, però, la relazione non è stata ancora ufficializzata, e Delogu non ha fatti alcuna dichiarazione a riguardo. Del nuovo amore della conduttrice si sa ben poco, a parte che ama muoversi fra Milano, Ponza, Capri e Parigi, come testimoniano gli scatti presenti sul suo profilo Instagram.