Andreas Muller e Veronica Peparini, la scelta inaspettata: “Abbiamo venduto casa”, ecco perché

L’ex vincitore di Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini raccontano sui social di aver venduto casa: ecco i motivi.

Non è la prima volta che Andreas Muller sceglie di aprirsi con i suoi follower sui social, raccontando senza filtri la sua quotidianità. Questa volta, l’ex vincitore di Amici ha annunciato insieme a Veronica Peparini una decisione significativa: la vendita della loro casa, in attesa di entrare nella nuova abitazione.

“La mia attività (un negozio, ndr) sta andando benissimo, sogno ad occhi aperti”

Accanto alla sfera familiare, come pubblicato su Instagram il 28 gennaio, Andreas Muller ha voluto condividere anche la soddisfazione per i risultati raggiunti sul piano professionale: “La mia attività (un negozio, ndr) sta andando benissimo, sogno ad occhi aperti e tante idee mi frullano per la testa ma bisogna rimanere con i piedi per terra, per il momento sono già fortunato a 29 anni (quest’anno 30 si, ma non voglio ancora dirlo) ad aver realizzato più di quanto immaginassi“.

Andreas Muller e Veronica Peparini vendono casa

Il clou del post di Andreas Muller è l’annuncio di un cambiamento che lui e la moglie stanno affrontando: “Abbiamo venduto casa (perché i soldi non cadono dal cielo) ed ora aspettiamo di entrare nella nuova (manca ancora un pò). Come si dice: chiusa una porta si apre un portone…speriamo“.

La coppia, legata da un amore nato tra i banchi di Amici, oggi è in attesa di un nuovo inizio, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Nel post, il ballerino descrive anche la vita da genitori delle gemelle Penelope e Ginevra, nate nel 2024: “Siamo due bravi genitori, le nostre bimbe crescono (fanno anche le pazze, si) e abbiamo imparato a gestire il tempo rendendolo prezioso e unico (sono stupende e credo abbiano i ricci più belli d’Italia)“.