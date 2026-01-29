Un compleanno doloroso per Raffaella Fico, dopo la perdita del suo bambino. La primogenita Pia ha sorpreso la mamma con una letterina piena d’amore.

Raffaella Fico spegne 38 candeline. Un giorno speciale per la showgirl, anche se segnato da un inevitabile velo di tristezza. Il 2025 è stato un anno terribile per la soubrette, che ha visto infrangersi il sogno di diventare madre per la seconda volta. Nonostante il dolore, la donna può contare sul sostegno dei suoi cari, in primis della figlia Pia Balotelli.

Il primo compleanno di Raffaella Fico dopo l’aborto

Nata a Napoli il 29 gennaio 1988, Raffaella Fico compie 38 anni. Non certo un giorno di festa per la soubrette, reduce da un’esperienza dolorosa. Solo qualche mese fa, la donna aveva annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio.

Un momento di grande gioia, segnato dalla relazione con Armando Izzo, calciatore del Monza. I due desideravano allargare la famiglia ed avere un figlio insieme. Un desiderio realizzato in breve tempo, che aveva riempito di felicità la coppia. Tutto sembrava andare per il meglio, ma lo scorso dicembre, quando la gravidanza era giunta al quinto mese, il cuore del bambino ha smesso di battere.

Ospite a Verissimo, la Fico ha trovato il coraggio, dopo settimane difficili, di tornare sull’argomento. “Ero incinta di cinque mesi, è stato un parto vero e proprio, con cinque ore di travaglio. È stata una cosa inaspettata, un dolore immenso” ha raccontato. Una disavventura inaspettata, considerando che la gravidanza stava proseguendo a gonfie vele. “Anche il ginecologo è rimasto sconvolto” ha aggiunto la showgirl napoletana.

Raffaella Fico – www.donnaglamour.it

La dedica della figlia Pia

In questo momento difficile, intorno a Raffaella Fico si sono strette tante persone per darle forza e coraggio. La figlia Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, si sta rivelando un sostegno fondamentale. La ragazzina ha sorpreso la mamma con una lettera, in cui le esprime tutto il suo amore e la sua riconoscenza.

” Oggi compie 38 anni ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto per me in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per tutte le volte che mi hai messo prima di te” ha scritto Pia. La dolce lettera è stata condivisa nelle storie Instagram sul profilo della showgirl.