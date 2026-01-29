Durante una serata in discoteca, Fabrizio Corona ha perso la calma dopo un insulto da parte di un giovane in pista. Il video.

Mentre Gerry Scotti replica al Corriere della Sera alle accuse dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona continua a far parlare di sé per i suoi infuocati interventi pubblici. Durante una delle sue recenti serate in discoteca, stavolta all’Artemisia di Caserta, l’ex fotografo dei vip ha avuto un acceso scontro verbale con un giovane spettatore. Ecco, a seguire, il video di una cliente del locale.

Fabrizio Corona insultato durante una serata in discoteca: la reazione

Nel video che circola sui social, come riportato da Biccy, si vede chiaramente Fabrizio Corona rispondere in maniera accesa a un ragazzo che, tra la folla, gli ha rivolto un’offesa. Visibilmente irritato, l’ex re dei paparazzi ha reagito dicendo: “Oh, a te ti guardo da qui. Se mi offendi un’altra volta vengo lì e ti faccio una faccia così… perché mi devi portare rispetto. Perché se sei venuto qui a fare il bullo, allora te ne devi andare fuori“.

La tensione, però, è stata subito seguita da un momento più leggero. Corona ha infatti approfittato della visibilità per lanciare una delle sue nuove t-shirt, parte della linea che indossava durante il periodo degli arresti. Mostrandola al pubblico, ha dichiarato: “Questa è la maglietta della galera, simbolo della lotta, una ve la regalo stasera!“.

Le reazioni del pubblico sui social

Nei commenti al video della sfuriata di Fabrizio Corona pubblicato sui social, il pubblico si è mostrato profondamente diviso. Da un lato c’è chi ha preso le difese del giovane, sottolineando come anche lui avesse il diritto di esprimersi, seppur in modo discutibile: “Ma lui può dire tutto e un ragazzino non può dirgli una parolaccia?“, si legge tra i commenti.

Dall’altro, alcuni hanno sostenuto l’ex re dei paparazzi, ritenendo giusto che abbia preteso rispetto durante un evento pubblico.