Compleanno speciale per Elena Morali. La showgirl convola a nozze. Il fidanzato Luigi Favoloso le ha chiesto di sposarla durante la festa.

Elena Morali ha spento 36 candeline, un traguardo importante, reso ancor più speciale dalla sorpresa del fidanzato. Nel corso della serata Luigi Favoloso si è inginocchiato al suo cospetto e le ha fatto la fatidica proposta. Momenti di grande emozione per l’ex Pupa, che ora sogna il grande giorno con l’amore della sua vita.

Elena Morali

Il trentaseiesimo compleanno di Elena Morali

Elena Morali ha celebrato il suo compleanno con un elegante party in un locale glamour di Milano. Alla serata hanno partecipato molti amici della festeggiata, fra cui qualche noto volto del mondo dello spettacolo. Presente Genny Urtis, il chirurgo estetico dei vip, storico amico della showgirl.

La protagonista dell’evento ha sfoggiato un abito elegante e sexy, che ha messo in risalto la sua bellezza. Un abito con bustier attillato, spalline sottili e per finire una gonna in pizzo, effetto vedo non vedo. L’ex Pupa ha spento le sue candeline su una splendida torta monopiano, decorata con l’oro e l’arancio.

La proposta di matrimonio di Luigi Favoloso: la risposta a sorpresa

Dopo la cena e il taglio della torta, Luigi Favoloso – ex di Nina Moric – ha condotto la sua compagna al centro della sala. Proprio in quel momento ha avuto inizio la magia: Favoloso ha estratto una scatola dalla tasca e si è inginocchiato per chiederle di sposarla. “Questo sarebbe il mio regalo per te” ha detto con voce tremante. “Però non mi hai fatto la proposta ” ha replicato la showgirl.

E poi è arrivata la proposta vera e propria: “Vuoi diventare mia moglie”. “No” ha risposto ironicamente Elena, salvo poi dichiarare che stava scherzando. Dopo il “si”, la coppia si è unita in un romantico abbraccio, che ha fatto sognare i presenti in sala.

L’emozionante scena è stata immortalata da Genny Urtis, che ha condiviso il video su Instagram.