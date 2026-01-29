La moglie di Bruce Willis si è lasciata andare ad una dichiarazione dolorosa. La donna ha chiarito quali siano le reali condizioni di salute del marito.

Già lo scorso agosto, la consorte del noto attore americano aveva raccontato con parole toccanti la dura battaglia del marito contro la malattia. Negli ultimi giorni la donna è tornata a parlare del dramma che li ha travolti. L’attore 70enne è affetto da demenza frontetemporale, una grave condizione che l’ha costretto a ritirarsi dalle scene. Ospite del podcast Conversations with Cam di Cameron Oaks Rogers, Emma Heming Willis ha parlato della situazione che ha coinvolto tutta la famiglia.

Emma Willis torna a parlare del marito Bruce Willis

Per Bruce Willis la diagnosi di demenza frontetemporale era arrivata nel 2023. Dopo poco la famiglia ha diffuso pubblicamente la notizia, che ha addolorato i fan dell’attore. Nello specifico si tratta di una patologia che colpisce la personalità, il comportamento e anche il linguaggio. Difatti, considerata la gravità della situazione, Willis è stato costretto ad abbandonare le scene. Di recente Emma Willis, sposata con l’attore da ben sedici anni, è tornata a parlare della malattia del marito.

Il magazine People è riuscito ad avere un’anticipazione della conversazione fra la signora Willis e Cameron Oaks Rogers in uno degli episodio del podcast Conversations with Cam in cui è stata ospite. In quest’occasione la donna ha sottolineato un dettaglio importante della condizione in cui si trova il consorte.

Emma Heming Bruce Willis – www.donnaglamour.it

La rivelazione sullo stato di Bruce Willis

Nel corso dell’ospitata, la donna ha rivelato che il marito non ha mai compreso del tutto la gravità del suo stato. “Bruce non ha mai, mai afferrato la situazione” ha affermato con grande sincerità. “Penso che questa sia una benedizione e una maledizione allo stesso tempo, perché lui non ha mai messo insieme i pezzi riguardo questa malattia, e sono davvero felice di questo. Sono davvero felice che lui non lo sappia”, ha aggiunto Emma, ritenendo positivo il fatto che marito non abbia mai capito di essere malato.