Uomini e Donne, colpo di scena: arriva una proposta di matrimonio davanti a tutti

A Uomini e Donne scoppia l’amore: il 28 gennaio, durante la registrazione della puntata, arriva una proposta di matrimonio che sorprende tutti.

A Uomini e Donne, non solo le voci di addio di Gemma Galgani, ma anche momenti carichi di romanticismo. Nella registrazione del 28 gennaio 2026, l’amore è stato protagonista assoluto grazie a una proposta di matrimonio a sorpresa che ha commosso tutti i presenti in studio. Ecco, a seguire, le anticipazioni.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 28 gennaio 2026

Nel parterre del Trono Over, come riportato da Novella 2000, l’attenzione si è concentrata sulla situazione di Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due avevano deciso di riprendere la loro conoscenza e, dopo un’esterna, hanno trascorso anche la notte insieme. Tuttavia, la scoperta di un altro incontro ravvicinato tra Alessio e Debora ha cambiato tutto.

Il Cavaliere, infatti, la sera precedente si era visto anche con Debora e tra loro ci sono stati rapporti intimi. Una rivelazione che ha spinto Rosanna a mettere fine, ancora una volta, alla loro frequentazione. Nonostante il colpo, Debora ha deciso di proseguire la conoscenza con Alessio, ma ha precisato “con i piedi di piombo“.

In studio a Uomini e Donne, però, c’è stato anche spazio per l’amore vero. Mauro e Tiziana, dopo aver approfondito la loro conoscenza, hanno deciso di lasciare il programma insieme. Un lieto fine che ha strappato applausi e commozione.

La proposta di matrimonio nello studio di Maria De Filippi

Un altro momento emozionante nello studio di Maria De Filippi si è avuto con il ritorno in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Secondo le anticipazioni, aggiunge Novella 2000, l’ex Cavaliere ha sorpreso tutti, facendo una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna proprio davanti al pubblico del programma. Il gesto ha emozionato i presenti, che hanno applaudito con entusiasmo.

Non mancano, però, anche le uscite di scena. Arcangelo ha comunicato la sua decisione di abbandonare definitivamente il programma.