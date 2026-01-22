Uomini e Donne, volto storico verso l’addio definitivo: “Ho dato tutto ciò che potevo”

Momento difficile per Gemma Galgani: tra scontri e malore, spunta l’ipotesi di un addio definitivo a Uomini e Donne.

L’inizio del 2026 si preannuncia particolarmente movimentato per Uomini e Donne. Dopo la rivelazione sul trono di Martina De Ioannon, a scuotere il pubblico è ora la situazione di Gemma Galgani, che nel corso dell’ultima registrazione ha vissuto uno dei momenti più complessi della sua lunga permanenza nel programma. Spunta l’ipotesi di un addio definitivo al dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, una puntata carica di tensioni: cosa è successo

Durante la registrazione del 20 gennaio 2026, Gemma Galgani è apparsa profondamente provata da una serie di eventi che hanno segnato il suo percorso televisivo. La dama torinese, che da ben 17 anni è uno dei volti simbolo del Trono Over, ha affrontato una giornata difficile.

Il primo momento di rottura è avvenuto durante un acceso confronto con Mario, accusato dalla Galgani di aver dimenticato il suo compleanno. Un gesto che lei ha vissuto come una mancanza di attenzione. Successivamente, la Galgani ha avuto degli scontri anche con alcune dame del parterre, che hanno ulteriormente aggravato il suo stato d’animo.

A peggiorare la situazione, anche un battibecco con Tinì Cansino, figura storica di Uomini e Donne, ha contribuito a far crollare definitivamente l’equilibrio emotivo della dama. A conferma del suo stato di fragilità, ha accusato un lieve malore dietro le quinte.

L’ipotesi dell’addio definitivo a Uomini e Donne

A far emergere con chiarezza la portata del malessere di Gemma Galgani è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e riferimento social per le anticipazioni del programma. Proprio sul suo profilo Instagram ha riportato le parole più forti pronunciate dalla dama: “Sono qui da 17 anni, ho dato tutto ciò che potevo e non posso sentirmi dire certe cose“.

Uno sfogo che ha immediatamente diviso il pubblico di Uomini e Donne. Alcuni temono un addio definitivo, mentre altri vedono in queste frasi solo un momento di debolezza passeggera. Tuttavia, lo stesso Pugnaloni ha cercato di rassicurare i fan, affermando: “State tranquilli, sicuramente non lascia“.

La decisione finale, comunque, potrebbe arrivare solo durante la prossima registrazione del programma, prevista per lunedì 26 gennaio 2026.