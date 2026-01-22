“Grande paura per Francesca Chillemi”: svelato il retroscena sulla nascita della seconda figlia

Francesca Chillemi, la “grande paura” per la nascita della figlia Amelia Smeralda: il settimanale Oggi svela il delicato momento.

Francesca Chillemi è diventata mamma per la seconda volta e ha annunciato la nascita della figlia Amelia Smeralda solo dopo un lungo silenzio, nel pieno rispetto della sua privacy. La bambina, nata dalla relazione con Eugenio Grimaldi, è stata presentata al pubblico con una tenera foto accompagnata dalla semplice frase: “Ai giorni nuovi“. Soltanto di recente, però, il settimanale Oggi ha svelato il delicato periodo affrontato dall’attrice durante le ultime fasi della gravidanza e nei primi giorni successivi al parto.

Francesca Chillemi, il retroscena sulla paura vissuta durante la gravidanza

Come raccontato dal settimanale Oggi, Francesca Chillemi ha affrontato momenti di forte preoccupazione nelle fasi finali della gravidanza. Lo scorso luglio, infatti, aveva sospeso ogni impegno lavorativo, seguendo il consiglio dei medici che le avevano raccomandato riposo assoluto.

Nonostante le precauzioni, la bambina è nata in anticipo e ha dovuto trascorrere alcune settimane in ospedale prima di poter tornare a casa, poco prima di Natale.

“La felicità di Francesca ed Eugenio ha un sapore ancora più intenso perché anticipata da una grande paura“, si legge su Oggi. Il ritorno nella villa della coppia, affacciata sul Golfo di Napoli, è stato un momento di grande sollievo e gioia per tutta la famiglia, incluso per la sorella maggiore Rania, nata dalla precedente relazione dell’attrice con l’imprenditore Stefano Rosso.

Come sta oggi la figlia Amelia Smeralda

Il racconto prosegue rassicurando che ora la piccola Amelia Smeralda sta bene. Persone molto vicine alla coppia hanno dichiarato a Oggi: “Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà. Smeralda ha un carattere solare e deciso. Sa già quello che vuole e come ottenerlo. È una vera peperina“.

In vista del ritorno al lavoro, previsto per il 2 febbraio sul set della terza stagione della fiction Mediaset Viola come il mare, Francesca Chillemi potrà contare sul prezioso aiuto della madre, Maria. “Dentro di me speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma di certo non me lo aspettavo. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina. Invece Francesca ci ha regalato questa nuova gioia, e in famiglia siamo tutti felicissimi“, ha dichiarato emozionata.