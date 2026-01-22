Achille Costacurta, l’annuncio del silenzio social dopo la truffa: cosa sta succedendo

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, truffato durante un viaggio in Australia: racconta la disavventura e annuncia un silenzio social.

Durante l’esperienza di Martina Colombari a Ballando con le Stelle si è parlato spesso del passato travagliato del figlio, che oggi sembra aver trovato un nuovo equilibrio. Achille Costacurta ha recentemente condiviso con i suoi follower una disavventura vissuta dall’altra parte del mondo, prima di annunciare una scelta drastica: il silenzio social. Ecco cosa è successo.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, truffato in Australia

Achille Costacurta si trovava a Melbourne, in Australia, per vivere un’esperienza tanto attesa: assistere per la prima volta agli Australian Open 2026. Un’occasione che aveva condiviso con entusiasmo attraverso le sue storie sui social. Tuttavia, proprio durante quei giorni, ha raccontato di essere stato truffato.

Attraverso un video pubblicato su Instagram, registrato di fronte all’oceano, il figlio di Martina Colombari ha spiegato di aver ordinato del cibo tramite una piattaforma online. Poco dopo, l’applicazione gli segnalava che l’ordine era stato consegnato, ma una volta sceso alla reception dell’hotel, del pacco non c’era traccia. Dopo aver contattato l’assistenza clienti, gli è stata inviata una foto come prova dell’avvenuta consegna.

Insospettito, ha chiesto alla sicurezza dell’albergo di controllare le telecamere. Dalle immagini è emerso un dettaglio decisivo: “La donna incaricata della consegna ha fatto la foto del pacco consegnato davanti all’hotel e poi se lo era rimesso in macchina“.

Ma ciò che ha colpito di più Achille è stato un particolare inaspettato. La donna, dopo aver preso il cibo, è salita su un’auto di lusso. “Se l’avesse fatto in buona fede per portare il cibo ai figli era un discorso, però così no…“, ha commentato.

La decisione di staccare: l’annuncio del silenzio social

Dopo questo episodio, Achille Costacurta ha deciso di prendersi una pausa dal mondo digitale. Lo ha annunciato poco dopo la vicenda, spiegando ai suoi follower di essere diretto a Calcutta, in India, per partecipare a un retreat di meditazione della durata di dieci giorni.

Un’esperienza intensa, regolata da una disciplina ferrea: “No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può fumare, non si può scrivere, si mangia solo verdure“.