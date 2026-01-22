Alba Parietti svela i veri motivi dietro la fine della storia con il manager Fabio Adami: cosa ha datto al settimanale F.

Qualche mese fa si parlava di un possibile ritorno di fiamma tra Alba Parietti e Fabio Adami. Oggi, invece, è la stessa showgirl a mettere un punto definitivo alla relazione, raccontandosi in un’intervista al settimanale F. Un racconto lucido e senza filtri, spiega i motivi dietro della sua storia d’amore.

“Io sto molto meglio da quando sono in menopausa”

Al di là della vita sentimentale, nell’intervista al settimanale F, Alba Parietti si sofferma anche sul rapporto con la propria età e su come viene percepita dalle persone. “Per l’anagrafe e per il giudizio comune, avrei già dovuto rinunciare a tutto“, afferma.

Secondo lei, quando una donna matura ha ancora un aspetto considerato attraente, “scatta qualcosa“. Un pregiudizio che accomuna anche altre donne dello spettacolo come Barbara d’Urso: “Siamo ritenute donne pericolosissime“.

“C’è una cosa che non viene raccontata e la vorrei urlare: io sto molto meglio, sia fisicamente che psichicamente, da quando sono in menopausa“, aggiunge la Parietti.

Alba Parietti, il motivo dietro la fine della sua relazione con Fabio Adami

Alba Parietti spiega al settimanale F, con parole chiare, i motivi della rottura con Fabio Adami. “Mi sono innamorata dell’amore che quest’uomo aveva per me, di tutto ciò che mi ha dato e dedicato“, racconta.

L’ha resa felice, le ha fatto riscoprire la voglia di amare. Ma, col tempo, le cose sono cambiate: “Eravamo arrivati a un punto della nostra storia dove non eravamo più felici. Era diventata una relazione competitiva e alla fine stavamo male entrambi“.

Nonostante la delusione, non esprime rancore, anche se confessa il dolore per ciò che avrebbe voluto costruire insieme: “Con Fabio speravo di aver trovato una persona con cui finalmente poter condividere tutto… Che senso ha vivere delle cose belle se non puoi rendere partecipe nessuno?“. E riconosce apertamente quanto sia importante per lei quel tipo di legame: “È una cosa che ho sempre cercato disperatamente“.