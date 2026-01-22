Belen, scambio di messaggi con Andrea Iannone: la reazione della Rodriguez. L’indiscrezione

Scambio di messaggi tra Belen e Andrea Iannone: la reazione della showgirl, ecco cosa ha detto la Rodriguez ai suoi amici.

Se la storia tra Andrea Iannone ed Elodie sembra ormai archiviata, il pilota è finito nuovamente al centro del gossip. Da un lato è stato paparazzato insieme a Rocio Muñoz Morales, dall’altro avrebbe riacceso i contatti con una ex storica, Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, tra i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi nella notte di Capodanno. Ecco, la reazione della showgirl.

Belen e Andrea Iannone: lo scambio di messaggi a Capodanno

Secondo quanto svelato da Santo Pirrotta, Andrea Iannone avrebbe contattato Belen Rodriguez per farle gli auguri di buon anno mentre lei si trovava alle Maldive. “Quei messaggi privati tra Iannone e la Rodriguez. Il pilota ha riaperto un capitolo che sembrava archiviato“, ha dichiarato a Vanity Fair, aggiungendo che si tratterebbe di “una improvvisa ripresa di contatti che ha il sapore di una provocazione nei confronti di Elodie“.

A far crescere i sospetti, anche il fatto che i due abbiano ricominciato a seguirsi su Instagram, un dettaglio notato da molti utenti. I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma intanto il pilota ha commentato in modo simpatico una foto di Rocio Muñoz Morales, alimentando le voci su una nuova frequentazione dopo la paparazzata del settimanale Chi.

La reazione di Belen Rodriguez

Nonostante i tentativi di riavvicinamento da parte dell’ex, Belen Rodriguez avrebbe messo subito le cose in chiaro. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la showgirl argentina non avrebbe dato alcun peso al messaggio ricevuto da Andrea Iannone.

“La Rodriguez in amore guarda avanti. ‘Non amo le minestre riscaldate’ è questo che la Rodriguez risponde a chi le chiede del riavvicinamento social del suo ex fidanzato Andrea Iannone“, avrebbe detto ad alcuni amici.

Durante il suo soggiorno alle Maldive, la showgirl avrebbe confidato a persone a lei vicine il suo pensiero con parole inequivocabili: “Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l’errore di voltarmi indietro in amore“.