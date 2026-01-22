Stefano De Martino, il dramma del padre: le sconvolgenti rivelazioni sulla malattia e gli ultimi giorni di vita

Enrico De Martino, padre di Stefano, è morto a 61 anni: le toccanti rivelazioni sulla malattia e gli ultimi giorni di vita.

Il 20 gennaio 2026 si sono tenuti a Torre Annunziata i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso a 61 anni a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da tempo. A raccontare gli ultimi giorni della sua vita è stato Luigi Ferrone, primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, amico fraterno fin dall’adolescenza.

Addio a Enrico De Martino, parla il caro amico Luigi Ferrone

Enrico De Martino era una persona molto amata da chi lo conosceva. Luigi Ferrone lo ha descritto a Il Mattino come “un pilastro per gli amici e per la famiglia“. I due si erano conosciuti da piccoli, giocando a calcetto, e avevano coltivato insieme la passione per la danza.

Il coreografo lo ricorda come una persona altruista: “Quello che non aveva, te lo dava. Io lo guardavo con ammirazione: risolveva i problemi degli altri“. Nel figlio Stefano De Martino, ha aggiunto Ferrone, rivede molto del padre: “Gli somiglia tantissimo per la battuta e per quello spirito leggero. Io Stefano lo ricordo neonato, quando Enrico spingeva il carrozzino“.

La malattia del padre di Stefano De Martino e i suoi ultimi giorni

Luigi Ferrone, durante l’intervista a Il Mattino, ha rivelato che lui ed Enrico De Martino avevano pianificato di assistere insieme alla puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio. Ma la malattia, che da tempo lo affliggeva, si aggravò proprio in quei giorni. “Lui si era ammalato e decidemmo di rimandare“. ha raccontato.

Le condizioni del Stefano De Martino peggiorarono fino a fargli perdere la capacità di parlare: “Aveva perso la parola, ma l’ultima volta mi ha riconosciuto, abbiamo scherzato con Stefano, a modo suo rispondeva“. Inoltre, ha aggiunto che riuscì a parlargli fino a tre giorni prima del peggioramento definitivo.