Stefano De Martino, le prime parole dopo il funerale del padre: presente anche Belen

Funerali di Enrico De Martino, le prime parole di Stefano spezzano il silenzio: presente anche Belen Rodriguez.

Nostante la polemica per la messa in onda del programma Affari Tuoi il giorno del lutto, tutto è stato messo da parte per lasciare spazio alla commozione. Martedì 20 gennaio 2026, nel pomeriggio, la chiesa di San Michele a Torre del Greco ha accolto le esequie di Enrico De Martino, padre di Stefano, nel luogo in cui lui stesso aveva sposato Mariarosaria, la donna della sua vita. Ecco, a seguire, le prime parole del conduttore dopo il lutto.

Funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano: l’omelia

L’omelia è stata intensa. Il sacerdote, con parole affettuose, ha ricordato Enrico De Martino così: “Adesso Enrico è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna“, sottolineando il legame profondo con la danza, una passione che ha lasciato in eredità anche al figlio.

A rendere ancora più toccante il momento, le musiche di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, che hanno riempito la chiesa in un silenzio carico di emozione.

Stefano De Martino, visibilmente provato, è rimasto vicino alla madre e ai fratelli per tutta la cerimonia. Come riportato da Repubblica, era “pronto a indossare gli occhiali neri nei momenti di maggiore commozione“. Con delicatezza ha accarezzato la madre, si è allungato in un abbraccio anche verso la sorella Adelaide e il fratello Davide.

Anche Belen accanto alla famiglia: le prime parole di Stefano De Martino

Alla funzione erano presenti numerosi amici, familiari e figure dello spettacolo. Tra gli altri, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Antonio Parlati, Peppe Lanzetta e Antonio Ricci, che ha stretto in un lungo abbraccio il conduttore di Affari Tuoi.

In chiesa anche Belen Rodriguez, madre di Santiago. Nonostante i rapporti raffreddati con la famiglia De Martino negli ultimi anni, ha scelto di esserci. Un gesto che ha significato molto, soprattutto per il figlio, legatissimo al nonno.

Alla fine della cerimonia, Stefano De Martino ha portato a spalla il feretro del padre. Con voce spezzata, è riuscito a dire solo poche parole: “È stato il miglior papà“, come riporta Il Mattino. L’uscita del feretro è stata accompagnata da un lungo applauso. Un saluto sincero, profondo, definitivo.