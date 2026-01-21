Ilary Blasi rompe il silenzio sul presunto matrimonio con Bastian Muller: la sua risposta

Ilary Blasi risponde alle voci di un presunto matrimonio con il compagno Bastian Muller in un’intervista al settimanale F.

Mentre il suo nome si fa sempre più insistente per la conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi rompe il silenzio e si racconta in un’intervista al settimanale F. Il 2026, dice, sarà “un anno di transizione, di chiusure e nuovi inizi, di passaggio tra il vecchio e il nuovo“. In questo scenario di cambiamento, parla per la prima volta del presunto matrimonio con Bastian Muller.

Ilary Blasi e il ritorno in TV con il Grande Fratello Vip

Nel futuro professionale di Ilary Blasi c’è sicuramente la televisione. Pur non confermando ancora la partecipazione a nuovi progetti di punta, come il Grande Fratello Vip, rivela: “Di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset“.

Ma guarda anche oltre, sognando un ritorno alla tv del passato: “Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: La Ruota della Fortuna, i quiz. Mi ricordano Mike Bongiorno, Corrado, un pezzo di storia della tv“.

Il presunto matrimonio di Ilary Blasi

Ilary Blasi chiarisce con decisione la sua attuale situazione sentimentale, rispondendo in un’intervista al settimanale F con una battuta che lascia poco spazio a interpretazioni: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?”.

Alla domanda su un possibile matrimonio con Bastian Muller, l’uomo che le è stato accanto negli ultimi anni, la conduttrice preferisce non sbilanciarsi, sottolineando però la serenità del presente: “Io vivo il qui e ora“.

“Non sono romantica“, ammette, raccontando il loro rapporto, “Io e Bastian ci siamo trovati, stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune“.

Un legame ormai consolidato anche nella sfera familiare: “L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini… Ormai è il terzo Natale. L’ho svezzato“. E aggiunge: “Sono in una fase scialla, come dicono i ragazzi…“.