Chiara Ferragni, la foto “senza veli”: nuovo inizio dopo il Pandoro Gate, l’annuncio

Chiara Ferragni torna protagonista sui social con uno scatto ‘senza veli’ e annuncia la sua nuova collaborazione dopo il Pandoro Gate.

Chiara Ferragni apre un nuovo capitolo del 2026 con uno scatto che non passa inosservato: senza veli, indossa solo un paio di jeans e accompagna l’immagine con un annuncio importante. Archiviato il capitolo Pandoro Gate, l’imprenditrice digitale torna al centro della scena sui social. Di seguito, il post condiviso su Instagram.

Chiara Ferragni, nuovo inizio dopo il Pandoro Gate: l’annuncio sui social

“Una vestibilità iconica. Iniziamo questo nuovo capitolo con una grande novità: sono il nuovo volto di GUESS per la campagna Primavera ’26“, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram, accanto alla foto che ha immediatamente catturato l’attenzione del web.

L’immagine mostra l’influencer di spalle, “senza veli” nella parte superiore, con indosso solo un paio di jeans. Il tempismo con cui l’influencer ha scelto di pubblicare la nuova collaborazione non è passato inosservato. Solo pochi giorni fa, all’uscita dall’aula di tribunale per il Pandoro Gate, aveva dichiarato: “Sono contenta finalmente anche di potermi riappropriare della mia vita“.

Pioggia di like e commenti sui social

La reazione dei social non si è fatta attendere. Il post di Chiara Ferragni ha raccolto rapidamente una valanga di like commenti, molti dei quali positivi. Tra questi, spicca quello della sorella Valentina Ferragni, che ha scritto un semplice ma significativo: “Finalmente“. Un commento che lascia intendere un senso di sollievo e approvazione per questo nuovo inizio dopo il Pandoro Gate.

L’imprenditrice digitale, con questo nuovo capitolo condiviso su Instagram, non solo torna a collaborare con grandi nomi della moda, ma lancia anche un messaggio chiaro: è pronta a ricostruire la propria immagine partendo da sé stessa.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram: