Valentino, aperta la camera ardente: chi è presente per l’ultimo saluto allo stilista, le foto

Valentino, ultimo saluto a Roma: Giammetti e i fratelli Sax accolgono la salma. Folla commossa alla camera ardente in piazza Mignanelli.

Nelle ultime ore si è parlato del patrimonio milionario lasciato da Valentino Garavani. Ma oggi, 21 gennaio, Roma si è fermata per qualcosa di molto più profondo: l’ultimo saluto a uno dei più grandi stilisti della moda italiana. La camera ardente, aperta dalle 11 nella sede della Fondazione Pm23, accanto alla storica maison in piazza Mignanelli, ha raccolto una lunga fila di persone.

Valentino, aperta la camera ardente: salma accolta da Giammetti e i due ‘figliocci’

Questa mattina, 21 gennaio 2026, la salma di Valentino Garavani è arrivata nella sede della Fondazione Pm23, dove è stata allestita la camera ardente, aperta dalle ore 11. Ad accogliere il feretro, tra gli altri, Giancarlo Giammetti, amico e storico collaboratore dello stilista, e i fratelli Sean e Anthony Sax, affettuosamente definiti i suoi ‘figliocci’.

La scena è stata accompagnata dalla bandiera italiana a mezz’asta e le vetrine della boutique di piazza di Spagna oscurate, con una citazione significativa in bianco: “I love beauty, it’s not my fault“.

Il luogo scelto non è casuale. Piazza Mignanelli rappresenta da sempre l’anima della maison, ed è qui che amici, colleghi, ma soprattutto cittadini comuni si stanno alternando per un ultimo saluto a una delle figure più iconiche della moda italiana.

Gente comune, turisti e lavoratori: tutti in fila per l’ultimo saluto

Fin dalle prime ore della mattina, in tantissimi si sono messi in fila, in silenzio e con rispetto. C’erano volti noti, ma soprattutto tanta gente comune. Turisti curiosi, dipendenti della zona ancora con il camice addosso, donne che hanno amato i suoi abiti e uomini che ne hanno ammirato il genio.

Una delle prime signore in fila, parlando con la stampa, ha detto con semplicità: “Valentino voleva bene alla donna e voleva che fosse bella, quindi lo ringrazieremo per sempre per le sue creazioni“.

La camera ardente di Valentino resterà aperta anche domani, giovedì 22 gennaio. Venerdì, invece, l’ultimo saluto ufficiale: i funerali si terranno alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica.