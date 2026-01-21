“Falsa, quello che mi ha fatto è stato squallido”: Elodie sotto accusa da un’ex amica molto famosa

Elodie nel mirino di un’ex amica molto famosa: il racconto sulla fine improvvisa della loro amicizia in un’intervista.

Mentre il settimanale Chi l’ha paparazzata con la ballerina Franceska Nuredini, emerge una lite con un volto noto del mondo dello spettacolo: Elenoire Ferruzzi. Tra accuse di falsità e la delusione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato pubblicamente la fine improvvisa della sua amicizia con la cantante in un’intervista radiofonica.

Elenoire Ferruzzi e la fine dell’amicizia con Elodie: il suo racconto

Intervistata da Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio, Elenoire Ferruzzi ha rivelato per la prima volta che tra lei ed Elodie c’era un rapporto di amicizia. Un’amicizia che, secondo quanto raccontato, sarebbe finita senza spiegazioni: “Ci sono dei trascorsi tra me e lei, dovete sapere che eravamo amiche. Poi questa amicizia ha avuto un freno, di punto in bianco da parte sua c’è stata una pausa, uno stop, non ho mai capito il motivo“.

La Ferruzzi ha aggiunto che, prima della rottura, le due si sentivano regolarmente: “Fino a pochi giorni prima che sparisse ci sentivamo, ci telefonavamo. Io la stimavo, mi piaceva molto“.

Secondo l’ex gieffina, il comportamento della cantante è stato inaspettato: “Nel momento in cui le ho chiesto come mai non mi parlava più e aveva smesso di seguirmi, non ho mai ricevuto risposta. Sinceramente una persona così non è chiara“.

“Quello che mi ha fatto è stato squallido”

Nel corso dell’intervista radiofonica, Elenoire Ferruzzi ha anche puntato il dito contro l’immagine pubblica di Elodie, accusandola di nascondersi dietro una facciata di inclusività: “Io sui social ho detto che è lesbica, ma intendevo bisessuale. Le paparazzate tra lei e la sua ballerina? Va benissimo, però se lei vuole abbracciare una causa e lo vuole fare davvero, allora deve dire ciò che è e non nascondersi. Se non parli, sei una falsa e non puoi farlo! Questa è cattiveria“.

Il rancore nasce anche da come la cantante ha gestito la fine del rapporto: “Le ho solo chiesto spiegazioni del suo muro. Le ho chiesto perché non mi rispondeva più! Ma con chi pensa di avere a che fare? Alle persone si risponde, perché siamo esseri umani e non cani“.

La Ferruzzi ha poi concluso con parole dure: “Inutile che faccia l’inclusiva sul palco per guadagnare soldi. Da parte mia non ci sono motivazioni per la fine di questa amicizia. Invece quello che mi ha fatto è stato squallido, lei non è nessuno per trattare altri così“.