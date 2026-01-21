“Una vita stellare”: Valeria Marini come Ilary Blasi sbarca su Netflix, l’indiscrezione

Valeria Marini come Ilary Blasi e Fabrizio Corona: in arrivo su Netflix una docuserie sulla sua vita, l’indiscrezione sul settimanale Chi.

Mentre la docuserie su Fabrizio Corona “Io Sono Notizia” continua a far discutere, anche Valeria Marini si prepara a raccontare la sua verità attraverso un nuovo progetto personale in arrivo su Netflix. La showgirl sta lavorando a una docuserie dedicata alla sua vita, una “vita stellare” come ama definirla. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela sul settimanale Chi.

Valeria Marini sbarca su Netflix con una docuserie: l’indiscrezione

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il progetto affronterà gli esordi teatrali di Valeria Marini, i film, gli spettacoli al Salone Margherita, la carriera televisiva, le numerose esperienze nei reality, e anche il suo impegno nella moda con Seduzioni Diamonds.

Non mancheranno riferimenti alle sue storie d’amore, alle rivalità storiche come quella con Pamela Prati e alla crisi con la madre Gianna Orrù. “Per Valeria Marini una docuserie sulla sua vita. ‘Una vita stellare’: così la definirebbe lei“, si legge su Chi.

Il matrimonio con Giovanni Cottone e il desiderio di un uomo “alla Christian Grey”

Uno degli episodi più centrali sarà sicuramente il matrimonio annullato con Giovanni Cottone, celebrato il 5 maggio 2013 e annullato il 1° aprile 2015. “Lui ha cambiato atteggiamento dal mattino dopo. Gianni spariva, mi diceva che era in un posto e poi scoprivo che era andato in un altro“, ha raccontato la showgirl.

“I suoi guai finanziari li ho scoperti dalla rassegna stampa di Google. […] Il nostro matrimonio non è mai stato consumato. Incredibile, vero?“, ha continuato.

In un’intervista al Corriere della Sera, Valeria Marini ha espresso anche il suo ideale di uomo: “Voglio un uomo alla Christian Grey. Voglio un uomo forte, che mi dica cosa devo fare“. Con questo nuovo progetto, segue le orme di altre celebri figure italiane come Ilary Blasi, portando su Netflix il racconto di una vita fatta di luci, ombre, passione e spettacolo.