“Sembra AI”: Fedez spiazza con una foto sui social, ecco chi c’è accanto a lui

Fedez pubblica su Instagram una foto del 2016 in compagnia di un celebre artista, sorprendendo i fan: ecco di chi si tratta.

Mentre l’ex moglie Chiara Ferragni continua a lanciargli frecciatine dopo la sentenza sul Pandoro gate, Fedez non si lascia distrarre e prosegue con i suoi impegni artistici. In questi giorni è impegnato nelle prove per il Festival di Sanremo 2026 dove si esibirà in coppia con Marco Masini, senza trascurare il lavoro con il suo Pulp Podcast. In mezzo a tutto questo, ha deciso anche lui di unirsi al trend social del momento, condividendo una foto dal 2016 che ha colpito particolarmente i fan. Ecco con chi era…

Fedez sorprende i fan con una foto del 2016

Fedez ha deciso di unirsi al trend che sta spopolando dall’inizio dell’anno, condividendo su Instagram uno scatto risalente al 2016. Si tratta di un selfie che lo ritrae insieme a Ed Sheeran, noto cantautore e chitarrista britannico.

Nella Storia pubblicata su Instram, il rapper ha scritto: “Sembra AI, era il 2016“, lasciando di stucco molti fan che avevano dimenticato questo momento.

Quello con Ed Sheeran non è un semplice ricordo casuale. Il cantautore è stato in qualche modo importante anche nella relazione tra il rapper e Chiara Ferragni. Infatti, la canzone “Perfect” è stata scelta come colonna sonora del loro matrimonio, tenutosi il 1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia.

Le altre collaborazione internazionali: parla Zara Larsson

Oltre alla foto con Ed Sheeran, nella carriera musicale di Fedez non sono mancate collaborazioni internazionali. Tra queste, spicca quella con la cantante svedese Zara Larsson, con cui ha inciso il brano “Holding Out for You“.

Nel 2019, la stessa Larsson ha raccontato a Vanity Fair alcuni dettagli della loro collaborazione: “Ho conosciuto Fedez e Chiara Ferragni. Sono stati dolcissimi. Mi hanno invitato nel loro appartamento. Fedez mi aveva spedito la canzone prima di conoscerlo e ho pensato fosse forte. Poi avevo già sentito parlare di lui“.