Elodie, beccata con Franceska Nuredini: la loro reazione inaspettata davanti ai paparazzi

Elodie e Franceska Nuredini paparazzate a Milano: la loro reazione spiazza tutti. Ecco cosa racconta il settimanale Chi sulla presunta relazione.

Dopo la paparazzata di Andrea Iannone con Rocio Muñoz Morales, l’attenzione ritorna tutta su Elodie e Franceska Nuredini. Le due sono state fotografate a Milano, scatenando il gossip su una loro presunta relazione. A raccontare la scena inedita è Chi Magazine, che ha svelato non solo dove e quando sono state viste insieme, ma soprattutto come hanno reagito alla presenza dei fotografi.

Elodie e Franceska Nuredini: la reazione alla paparazzata di Chi

Secondo quanto riportato da Chi, Elodie e Franceska Nuredini sono state viste prima dal parrucchiere, poi insieme a casa. Ma ciò che ha fatto più parlare non è stato tanto il luogo quanto l’atteggiamento con cui hanno accolto i paparazzi.

Nessun volto abbassato o fuga veloce, anzi, come si legge nel servizio pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. La reazione delle due protagoniste racconta più di mille parole: complicità, leggerezza e voglia di prendersi gioco dell’attenzione mediatica.

“Sono felici, euforiche. Non c’è bisogno di definizioni, di etichette, basta vedere il modo in cui salutano il fotografo quando scoprono di essere osservate per capire la loro serenità“, aggiunge Chi. Il messaggio è chiaro: le due non sembrano avere nulla da nascondere.

“Uno di quei segreti di cui è ricco il mondo della musica”

Nonostante la relazione tra Elodie e Franceska Nuredini non sia stata né confermata né smentita, le immagini parlano da sole. Il magazine diretto da Alfonso Signorini osserva che poteva essere “uno di quei segreti di cui è ricco il mondo della musica“, ma la realtà è ben diversa.

Le due hanno addirittura condiviso immagini della loro vacanza in Thailandia, mostrando una vicinanza che va oltre la semplice amicizia, almeno agli occhi del pubblico. E se i fan si interrogano ancora sul passato con Andrea Iannone, una cosa sembra certa: le due, per ora, si godono il presente.