Enzo Iacchetti, la lite con Gianni Morandi: cosa c’è dietro la ‘stretta di mano’ in diretta

Enzo Iacchetti racconta a Fanpage.it la “stretta di mano” con Gianni Morandi dopo la lite del 2012 e il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata.

Enzo Iacchetti torna a far parlare di sé, e non solo per il suo atteso ritorno a Striscia la Notizia. Durante lo speciale di Che Tempo che Fa dedicato a Ornella Vanoni, una stretta di mano con Gianni Morandi è diventata virale, riportando alla luce una vecchia lite che sembrava ormai archiviata. Ecco cosa ha detto intervistato da Fanpage.it.

Il ritorno in prima serata con Striscia la Notizia

Enzo Iacchetti si prepara al debutto più adrenalinico della sua carriera: Striscia la Notizia in prima serata. Al fianco di Ezio Greggio, si dice entusiasta e pronto per questa nuova sfida. “Siamo euforici, è come se fossimo dei vecchi trentenni“, ha dichiarato a Fanpage.it, con la solita ironia che lo contraddistingue.

L’edizione si preannuncia ricca di novità: “C’è di tutto, intelligenza artificiale, acrobazie, orchestra dal vivo, sei veline. Non c’è niente che ci accomuna agli altri anni“. Anche se l’età avanza, il comico non si tira indietro: “Mi tiene in piedi l’adrenalina, non tanto il corpicione che ormai è quello che è“.

E come da tradizione, l’imprevedibilità resta un marchio di fabbrica: “Il Tapiro ce lo dirà all’ultimo minuto, Antonio ha paura che noi sveliamo“.

La “stretta di mano” con Gianni Morandi: il retroscena dopo la lite

“Ci siamo rivisti sul finale del programma dedicato all’indimenticabile Ornella Vanoni, e ci siam stretti la mano. È stata una stretta sincera!“, racconta Enzo Iacchetti a Fanpage.it. Quel gesto, immortalato dalle telecamere di Che Tempo che Fa, ha subito fatto pensare a un gesto di riconciliazione, ma il conduttore precisa: “C’è chi dice ‘di pace’, ma la pace l’abbiamo già fatta tanti anni fa fuori dal tribunale e da allora ci siamo incontrati e salutati molte altre volte“.

La tensione con Gianni Morandi risale al 2012, quando l’attore e conduttore criticò aspramente su Facebook la selezione dei giovani per “Sanremo Social”, guidata da Morandi, definendola una “porcata” e accusandolo di essere “un ignorante in musica“.

Questo parole spingero il cantante a chiedere un risarcimento di 1,1 milioni di euro, mentre Gianmarco Mazzi, allora organizzatore dell’evento, ne richiese 600mila. Dopo anni di battaglie legali, le parti raggiunsero un accordo extragiudiziale da 40mila euro, ponendo fine alla questione.