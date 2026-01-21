“Hai preso una bella botta”: incidente in diretta Rai, il video è virale

Incidente per Pamela Petrarolo in diretta TV a “Bella Ma’”: gelo nello studio Rai, Pierluigi Diaco ferma tutto. Il video diventa virale.

Le gaffe e gli incidenti in diretta non sono certo una rarità in TV, ma quando accadono a personaggi amati come Pamela Petrarolo, diventano subito virali. È quello che è successo durante una recente puntata di “Bella Ma’”, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Tutto era pronto per il consueto momento, ma un imprevisto ha cambiato improvvisamente il clima in studio.

Pamela Petrarolo cade in diretta da Pierluigi Diaco: gelo in studio

L’ex volto di “Non è la Rai” fa il suo ingresso con energia, correndo verso il centro dello studio con indosso un abito fucsia pieno di frange. Ma qualcosa va storto: perde l’equilibrio e cade a terra davanti alle telecamere.

Un momento di panico che congela lo studio. Pierluigi Diaco non esita un secondo: ferma la trasmissione, si alza e corre ad aiutarla. “Hai preso una bella botta!“, esclama il conduttore di di “Bella Ma’” visibilmente preoccupato.

Pamela Petrarolo cerca di rialzarsi con il sorriso, un po’ imbarazzata. Il conduttore, però, insiste: vuole essere sicuro che stia bene e la invita a sedersi. “Vieni a sederti con me, Pamela. Hai preso una bella botta, non puoi farlo“, le dice.

Il conduttore, a quel punto, decide di bloccare il segmento ‘Tutti ballano con Pamela’: “Amore non si può fare, ti sei appena fatta male“. Quindi beve un po’ d’acqua e, fortunatamente, si accerta di non essersi fatta male seriamente: solo una leggera abrasione al ginocchio.

Il video della caduta diventa virale

Nel giro di pochi minuti, il video della caduta a “Bella Ma’” fa il giro dei social. C’è chi si preoccupa e chi, come spesso accade, ci scherza su. I meme si moltiplicano, trasformando la disavventura di Pamela Petrarolo in uno dei momenti più commentati.

E lei non si nasconde: anzi, ripubblica il video sulla sua pagina Instagram, commentando con autoironia: “Io che affronto il 2026!“. E poi aggiunge semplicemente: “Succede…“.