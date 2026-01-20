“Non riuscivo ad alzare il braccio. Cinque ore di operazione”: Eva Henger e il dramma del seno rifatto

Eva Henger racconta il suo calvario dopo essersi rifatta il seno: la rottura della protesi e le gravi complicazioni fisiche.

Non solo Loredana Lecciso ha parlato della chirurgia estetica in una recente intervista. Anche Eva Henger ha scelto di raccontare pubblicamente la sua esperienza, intervenendo nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata, l’ex attrice ha rivelato di aver vissuto un vero e proprio incubo a causa di un intervento per il seno rifatto.

Eva Henger e la rottura della protesi al seno

Eva Henger ha spiegato a La Volta Buona di essersi sottoposta a un intervento per rifarsi il seno in un periodo in cui venivano utilizzate protesi che successivamente sono state ritirate dal mercato. “Sono stata sfortunata, diciamo così. Io ho rifatto il seno alla fine degli anni ’90 dove usavano delle protesi che è stata ritirata dal mercato. Questa protesi si è rotta ma causando dei danni“, ha raccontato.

Le complicazioni sono emerse progressivamente, con sintomi sempre più preoccupanti: “Io non sentivo nulla, poi è venuta un’infiammazione“. A causa del peggioramento della situazione, l’ex attrice ha deciso di affrontare un nuovo intervento chirurgico per rimuovere le vecchie protesi.

“Non riuscivo più ad alzare il braccio”

Il secondo intervento, tuttavia, non ha risolto il problema, anzi ha peggiorato ulteriormente la condizione fisica di Eva Henger. “C’è stata un’altra operazione, hanno tolto quelle protesi e hanno messo un’altra protesi ma era evidentemente troppo presto“, ha spiegato.

Le conseguenze sono state molto gravi: “Si è attaccato il muscolo, non riuscivo più ad alzare il braccio. Quando alzavo il braccio tirava tutto“. Solo dopo un ulteriore intervento, molto più complesso, la situazione è finalmente migliorata.

“Poi ho conosciuto il professore Lorenzetti. In cinque ore di operazioni sono riusciti a levare tutte queste cose“. Nonostante il lungo percorso di sofferenza, la Henger ha concluso sottolineando che si è trattato di un caso sfortunato: “Sono stata sfortunata, ad altre persone che conosco non è successo“.