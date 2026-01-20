Belen si riavvicina a Stefano De Martino dopo il lutto: “giallo” sulla foto apparsa sui social

Dopo il lutto di Stefano De Martino, Belen torna sui social con una storia che mostra delle mani intrecciate: scattano le ipotesi sull’identità dell’uomo.

Dopo il silenzio sui social in seguito alla notizia della morte di Enrico, il padre di Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata a pubblicare su Instagram con una foto che non è passata inosservata. Un semplice scatto, condiviso tra le storie, è bastato a riaccendere i riflettori sul suo privato. L’immagine ritrae due mani intrecciate: una femminile – che si presume essere la sua – e una maschile, che ha immediatamente fatto sorgere ipotesi tra i fan.

Il gesto di Antonino Spinalbese dopo il lutto di Stefano De Martino

In parallelo, un altro dettaglio non è sfuggito agli utenti. Antonino Spinalbese, anche lui ex compagno di Belen Rodriguez e padre della loro figlia Luna Marì, ha lasciato un piccolo cuore sotto l’ultimo post Instagram di Stefano De Martino.

Un gesto semplice ma significativo, arrivato nelle ore successive alla notizia della morte del padre Enrico, scomparso a 61 anni dopo un periodo di salute complicato. Il rapporto tra i due ex della showgirl è stato spesso descritto come rispettoso.

Le ‘mani di un uomo’ nelle storie di Belen: le ipotesi

Nella foto, condivisa sulle sue storie Instagram di Belen Rodriguez, si vedono due mani intrecciate, appoggiate su quello che sembra il bracciolo di un sedile di treno o di aereo. Il dettaglio ha scatenato reazioni immediate, perché la mano dell’uomo è evidentemente adulta, escludendo che possa trattarsi del figlio Santiago.

Il tempismo della pubblicazione ha alimentato i sospetti che possa trattarsi di Stefano De Martino, colpito in questi giorni dal grave lutto per la perdita del padre Enrico. Il gesto condiviso dalla showgirl, in un momento tanto delicato, ha spinto i fan a chiedersi se tra i due ex possa esserci stato un riavvicinamento. Anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata, l’immagine lascia spazio a molte interpretazione.