Gianni Morandi alla sfilata per Giorgio Armani: ma il web impazzisce per chi c’era con lui

Gianni Morandi tra i protagonisti della sfilata in memoria di Giorgio Armani a Milano. Un video virale su TikTok fa impazzire il web.

Un evento tanto atteso quello che ha visto come protagonista principale, Giorgio Armani, ricordato nei giorni scorsi da Leo Dell’Orco in un’intervista al Corriere della Sera. Un evento organizzato per ricordare uno degli stilisti più importanti del nostro paese. Presenti alla sfilata molti vip, tra cui Gianni Morandi, diventato virale sui social per la sorprendente compagnia con cui è stato visto.

Gianni Morandi

Milano: organizzata la sfilata in ricordo di Giorgio Armani

Si è da poco tenuta la sfilata rivolta al ricordo di Giorgio Armani, celebre stilista che nel nostro paese ha fatto la differenza, arrivando a farsi un nome anche all’estero.

A organizzare il tutto il compagno dello stilista scomparso, ovvero Leo dell’Orco. Molti vip sono accorsi per celebrare il Dio della moda il quale, pur non essendoci più, ha lasciato un’impronta che sicuramente continuerà a vivere per moltissimi anni.

Il video virale con Gianni Morandi

Come accennato in precedenza, molte persone hanno preso parte a questo evento e molte di queste vengono catalogate come vip. Tra questi troviamo Gianni Morandi ma non solo. Molte altre persone famose sono accorse da ogni parte del mondo per rendere omaggio allo stilista.

Presenti anche personalità estere, tra cui Ed Westwick, noto per aver interpretato Chuck Bass in “Gossip Girl”. Da citare anche Hudson Williams e Luca Marinelli. Si è poi parlato di come personalità così diverse fra loro comparissero tutte nello stesso vide in una clip che è stata pubblicata su Tik Tok e che riporta dei commenti, quali. “Gianni Morandi e Hudson Williams?? Nello stesso video?” L’ironia che non manca, grazie al commento: “Loro non si rendono conto della star che si trovano davanti. Gianni Morandi”.