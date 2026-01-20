La morte di Enrico, padre di Stefano De Martino, scuote il pubblico: bufera sulla Rai per la puntata di Affari Tuoi andata in onda nonostante il lutto.

La notizia della morte di Enrico, padre di Stefano De Martino, ha commosso il pubblico e scatenato una dura polemica. A poche ore dal lutto, la Rai ha trasmesso regolarmente una puntata di Affari Tuoi registrata in precedenza, provocando indignazione sui social per quella che molti considerano una scelta “poco rispettosa“. Ecco cosa sta succedendo.

Morte di Enrico, padre di Stefano De Martino: la nota della Rai

Enrico De Martino aveva 61 anni. Malato da tempo, come riportato da Fanpage, le sue condizioni erano peggiorate di recente. Come il figlio Stefano De Martino, aveva un passato da ballerino professionista.

A poche ore dalla diffusione della notizia, la Rai ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale: “Partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza“. E ancora: “Esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia“.

La polemica per la messa in onda della puntata di Affari Tuoi

Ma la messa in onda della puntata di Affari Tuoi non è passata inosservata. Su X (ex Twitter) sono comparsi centinaia di commenti durissimi. “Una #Rai sempre più vergognosa: stasera manda in onda una puntata di #AffariTuoi, seppur registrata, senza alcun rispetto per il #lutto che ha colpito il presentatore #StefanoDeMartino. Le persone dovrebbero venire prima dei palinsesti e dello #share. Meritava rispetto, Stefano“, si legge in uno dei tweet più condivisi. E non è stato l’unico messaggio di questo tono.

Al momento, Stefano De Martino non ha commentato pubblicamente la perdita del padre. Il suo profilo Instagram è fermo, nessun post o storia: un silenzio che racconta più di mille parole.