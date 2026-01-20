Claudio Amendola si racconto diverso dai ruoli da “coatto” e svela gli insistenti corteggiamenti femminili durante la sua relazione con Francesca Neri.

Tra qualche mese Claudio Amendola tornerà su Canale 5 con una nuova stagione de “I Cesaroni”. Nel frattempo ha deciso di parlare di sé, rivelando degli aneddoti sulla sua personalità e sul rapporto che da sempre ha con le donne. Ecco, a seguire, l’intervista al Corriere della Sera.

Claudio Amendola – www.donnaglamour.it

Claudio Amendola: “Nei film ho fatto il coatto”

Quando pensiamo a Claudio Amendola siamo soliti immaginarlo come un uomo alla mano e coatto, in quanto nella maggior parte dei suoi film è stato proprio questo il ruolo che ha rivestito. A quanto pare, però, nella vita le cose vanno diversamente.

“Nei film ho fatto il coatto, ma nella vita sono quasi snob. La parte del burino l’ho cavalcata, ma con mia mamma ci scherzavamo”, ha detto al Corriere della Sera. Quello che vediamo sugli schermi, quindi, è un Claudio molto diverso da quello che compare nella realtà ed è per questo che, come dice un famoso proverbio, “l’abito non fa il monaco”.

“Ci hanno provato in tutti i modi”

Oltre ad essere un bravissimo attore, Claudio Amendola riesce ad avere un certo fascino anche sulle donne, in quanto da sempre estremamente corteggiato. E’ stato a lungo legato con Francesca Neri, con la quale è stato sposato per 25 anni e dalla quale ha avuto il figlio Rocco.

Interessante la dichiarazione, secondo la quale, durante il suo matrimonio, molte donne ci abbiano letteralmente provato con lui ma senza successo. “Con lei ho scoperto il valore della fedeltà, l’essere fiero di amare totalmente. E a sua insaputa, senza dirle che qualcuna ci aveva provato. Ci hanno provato in tutti i modi. Le donne, quando vogliono, sono più dirette di noi uomini: bigliettini, lingue da un tavolo all’altro, camerieri compiacenti. Le più sbrigative arrivavano a dire: “Dai, ho solo mezz’ora”. Dire no era un piacere. La mia frase era: “Ma lo sai con chi sto io?” Ho visto facce sgomente“.