I Cesaroni, quando inizia: spunta una data ufficiale ma interviene la produzione

Ricky Memphis parla del ritorno de I Cesaroni su Canale 5 e spunta una data ufficiale, ma la produzione chiarisce.

Il ritorno de I Cesaroni è uno degli eventi televisivi più attesi del 2026. Dopo oltre un decennio, la storica serie ambientata a Roma è pronta a tornare su Canale 5 con una nuova stagione. Amatissima dal pubblico, la fiction ha lasciato un segno con citazioni che ancora oggi vengono ricordate. La serie che vede protagoniata Claudio Amendola resta infatti una delle serie più cult mai trasmesse da Mediaset, ecco a seguire la data della nuova stagione e le novità.

Le prime anticipazioni sul personaggio di Ricky Memphis

Ricky Memphis, nel corso di un’intervista a La Repubblica, ha raccontato qualcosa in più sul suo ruolo ne I Cesaroni. “Il mio personaggio non è ‘un Cesaroni’, ma è il consuocero di Claudio Amendola. Sono nonni tutti e due dello stesso bambino: uno da parte del padre e uno da parte della madre“, ha spiegato.

L’attore ha poi descritto il carattere del suo personaggio, sottolineandone l’evoluzione: “All’inizio è un po’ uno scapestrato, uno che si è sempre arrabattato, è stato pure carcerato, uno un po’ così. Però poi si rivela una persona profondamente buona. E devo recuperare il rapporto con la figlia: lì c’è una parte di storia bella“.

Quando inizia I Cesaroni e l’intervento della produzione

Negli ultimi giorni è circolata una possibile data per il debutto della nuova stagione de I Cesaroni, indicata come imminente. A lanciare l’indiscrezione è stato Ricky Memphis, che durante l’intervista concessa a La Repubblica ha fatto riferimento a una data precisa per il ritorno della serie su Canale 5.

L’entusiasmo dei fan è stato immediato, ma poco dopo è arrivato l’intervento ufficiale della produzione, che ha voluto fare chiarezza. Secondo quanto comunicato, quella indicazione non corrisponde al reale calendario della fiction. Attualmente, infatti, non è stata fissata alcuna data definitiva per la messa in onda. L’unica certezza è che la nuova stagione arriverà in primavera, ma resta ancora da stabilire il giorno esatto del ritorno in TV.