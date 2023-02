Ecco le location di John Wick, film d’azione del 2014 diretto dal regista Chad Stahelski con protagonista principale Keanu Reeves.

Quando si pensa a un attore Keanu Reeves il primo personaggio da lui interpretato che quasi sempre viene in mente è il Neo della trilogia di Matrix. Ma c’è anche un altro suo celebre personaggio: John Wick, il protagonista dell’omonima saga iniziata nel 2014 con l’uscita del primo film diretto da Chad Stahelski. Vediamo ora insieme quali sono le location di John Wick, tutti i luoghi nei quali sono state girate le varie scene del primo film della saga d’azione con protagonista appunto Keanu Reeves.

John Wick: le location del film

Il regista Chad Stahelski ha dato il via delle riprese del suo Joh Wick a ottobre del 2013 a Mill Nick, piccolo comune nei pressi di New York. La Grande Mela è la città che più è stata utilizzata come location del film: le riprese si svolte in diverse zone molto celebri della città, come Broadway e Brooklyn.

KEANU REEVES

Tra le location che si possono più facilmente riconoscere in John Wick che la St. Francis Xavier Church, chiesa che si trova sulla 6th strada. Le riprese si sono poi spostate a Manhattan, dove il celebre Dolmenico’s sulla 2 South William Street, è stato utilizzato per le riprese del Continental Hotel. Altre scene sono invece state girate a Tribeca e Williamsburg. I lavori di ripresa di John Wick sono ufficialmente terminati il 20 dicembre del 2013, circa due mesi dopo il primo ciak.

John Wick: il cast del film

Come abbiamo detto in precedenza, il protagonista principale di John Wick è l’attore Keanu Reeves. Tra gli attori che troviamo a completare il cast principale del film ci sono anche Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Qinters, Adrianne Palicki, John Luizamo e Daniel Bernhardt.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG