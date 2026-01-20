Addio a Valentino: quando e dove si svolgeranno i funerali del leggendario stilista

Valentino è morto a 93 anni: l’ultimo saluto al leggendario stilista Valentino è stato fissato per questo venerdì.

Lunedì 19 gennaio è arrivata la notizia della scomparsa del celebre stilista Valentino Garavani, spentosi serenamente nella sua abitazione lungo l’Appia Antica a Roma. La maison Valentino ha voluto rendere omaggio al suo fondatore con un messaggio carico di affetto, pubblicato sui canali social ufficiali dello stilista e della Fondazione Valentino Garavani.

A seguire i dettagli dei funerali.

Valentino

Quando si svolgono i funerali

L’ultimo addio al celebre stilista Valentino Garavani si terrà venerdì 23 gennaio, alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

La camera ardente sarà invece allestita nei giorni precedenti, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, presso PM23 in Piazza Mignanelli 23, aperta al pubblico dalle 11:00 alle 18:00, permettendo a fan e ammiratori di rendere omaggio al maestro della moda prima della cerimonia funebre.

Le parole per la scomparsa di Valentino

Come raccontato da Today, la scomparsa di Valentino Garavani ha suscitato profondo cordoglio in Italia e nel mondo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare lo stilista definendolo “un talento capace di andare oltre mode e convenzioni, un punto di riferimento per l’alta moda italiana. Ai suoi familiari e collaboratori esprimo vicinanza e sincero cordoglio”.

Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio al maestro della moda: “Valentino, simbolo eterno di stile ed eleganza, lascia un’eredità che continuerà a ispirare generazioni. Oggi l’Italia perde una leggenda”.

Tra gli omaggi internazionali, spiccano quelli di Gwyneth Paltrow, che ha condiviso uno scatto in cui bacia affettuosamente Valentino, ricordando la sua passione per la bellezza, la famiglia e gli amici, e Cindy Crawford, che ha espresso il suo dolore per la perdita di “un vero maestro” con cui ha avuto il privilegio di collaborare per anni.