Aurora Ramazzotti celebra il nono anniversario con il futuro marito Goffredo Cerza con un nuovo tatuaggio: cos’è e il significato.

Mentre la madre Michelle Hunziker è stata beccata in compagnia, Aurora Ramazzotti ha scelto di celebrare in modo simbolico il suo nono anniversario con Goffredo Cerza. In un periodo intenso e felice della sua vita, prima del matrimonio previsto per il mese di luglio, ha voluto imprimere sulla pelle un nuovo tatuaggio. Ecco, a seguire, cos’è e il significato.

Aurora Ramazzotti, un nuovo tatuaggio per l’anniversario con Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti si è affidata a Elisa Rossini, tatuatrice specializzata nella tecnica del Fine Line Tattoo, per realizzare il nuovo disegno. Durante la sessione, si è lasciata immortalare sdraiata sul lettino. Nel suo stile, non è mancato un tocco ironico: ha appoggiato un tarallo sulla pancia, pronto da mangiare alla fine del tatuaggio, accompagnando lo scatto con la didascalia: “Con un tarallo in stand by“.

Il tatuaggio, svelato in seguito sui social, raffigura un dragone giapponese realizzato con inchiostro rosso. Il disegno, lungo circa 5 centimetri, è posizionato sull’avambraccio sinistro, appena sotto un altro tatuaggio che raffigura la carta de La Temperanza.

Un dragone giapponese: il significato del tatuaggio

Al momento, come riportato da Fanpage, Aurora Ramazzotti non ha spiegato esplicitamente il significato del dragone, ma secondo le convenzioni questo simbolo rappresenta forza, saggezza, potere, longevità e buona sorte. Anche la scelta dell’inchiostro rosso ha un valore simbolico importante, legato alla passione, al coraggio e alla protezione

Tutti elementi che sembrano rispecchiare il momento speciale che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta vivendo: è madre del piccolo Cesare da quasi tre anni e si prepara a vivere una nuova fase accanto a Goffredo Cerza. Un tatuaggio che può essere visto come un segno di buon auspicio, forse proprio in vista del matrimonio ormai alle porte.