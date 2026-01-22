Nek racconta un episodio “a luci rosse” vissuto in albergo con una fan durante il podcast ‘Pezzi – Dentro la musica’.

Nelle scorse ore Claudio Amendola ha parlato di come le donne ci abbiano provato spudoratamente con lui, ora è Nek a raccontare un aneddoto simile. Ospite del podcast “Pezzi – Dentro la musica“, condotto dai giornalisti musicali Dondoni, Laffranchi e Giordano, il cantautore ha ripercorso un episodio a luci rosse vissuto in un albergo.

“Sono stato tentato parecchie volte”

Nel corso della chiacchierata, Nek ha parlato del rapporto con sua moglie Patrizia Vacondio, con cui è legato da vent’anni. Senza nascondere le tentazioni ricevute negli anni, ha raccontato: “Sono stato tentato parecchie volte ma Patrizia… lo sapeva, se ne rendeva conto“.

Quando i giornalisti gli chiedono di approfondire, l’artista aggiunge un dettaglio curioso sul contesto in cui si trovava: “Intorno a me non c’era una figura maschile nell’arco di 20 metri“.

A quel punto, Andrea Laffranchi domanda: “Il gesto più folle che ti hanno fatto? La tentazione più grossa?“, spingendo il cantante a svelare un episodio decisamente sopra le righe.

Nek e l’episodio a “luci rosse” in un albergo

Nek racconta quindi l’incontro con una fan particolarmente intraprendente che è riuscita ad arrivare fino alla sua stanza d’albergo: “Mi hanno suonato alla stanza dicendo ‘servizio in camera’ e c’era una mi fan che era riuscita ad avere il passaggio e aveva il seno nudo appoggiato sopra al vassoio… era un seno gigantesco, devo dire la verità“.

Un episodio che l’artista ha ricordato con un sorriso, concludendo: “Ero impreparato… sì, era una scena da film porno. In certi momenti è stato difficile“. Il racconto, diventato virale, è contenuto in un video pubblicato il 22 gennaio 2026 sul canale ufficiale del podcast “Pezzi – Dentro la musica“.

Ecco, a seguire, il video del racconto: