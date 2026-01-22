È morto Donald Douglas, l’amato attore della saga di “Bridget Jone”: a darne l’annuncio è stata la famiglia tramite necrologio.

Mentre il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino, anche il cinema britannico saluta una delle sue figure più amate. Donald Douglas, attore scozzese noto soprattutto per il ruolo nei film di “Bridget Jones“, è venuto a mancare. A confermarlo è stata la sua famiglia attraverso un necrologio ufficiale.

Morto Donald Douglas, l’attore noto per “Bridget Jones”

Donald Douglas è ricordato con affetto dal pubblico per la sua partecipazione ai tre film della celebre saga di Bridget Jones. Il suo contributo, seppur in ruoli secondari, ha lasciato un segno nella trilogia che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Douglas aveva preso parte anche ad altri titoli importanti del cinema, come Quell’ultimo ponte e Highlander: Endgame. Il suo volto era noto anche sul piccolo schermo, dove aveva recitato in serie iconiche come Doctor Who e Young Sherlock: The Mystery of the Manor House.

Gli ultimi anni e le parole di un’amica

Secondo quanto riportato dall’amica Meredith Wheeler, Donald Douglas era molto più di un attore: “Donald aveva talento in moltissimi modi, oltre che nella recitazione e nell’interpretazione. Artista giocoso e dotato, lavorava con ogni tipo di tecnica, dalla scultura alla pittura. Era un esperto nel restauro della ceramica“.

Negli ultimi anni, aveva scelto di vivere nel sud della Francia, dove era molto attivo nella vita culturale locale. “Era molto amato e apprezzato dalla sua comunità, dove ha gestito per molti anni un teatro di lingua inglese, esibendosi, dirigendo e producendo, contribuendo alla vita culturale della regione“, ha ricordato Wheeler.

“Cari familiari e amici, è con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Donald Douglas, avvenuta mercoledì 14 gennaio 2026 ad Albi”, si legge nel necrologio diffuso dalla famiglia.