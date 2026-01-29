Ultimo, il presunto tradimento di Jacqueline Luna: la replica del noto attore di Mare Fuori

Continuano a circolare le voci su una presunta relazione fra Jacqueline Luna, compagna di Ultimo, e Matteo Paolillo. L’attore è intervenuto per chiarire la situazione.

Non si placano i pettegolezzi sulla presunta crisi fra Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Stando ad un’ indiscrezione, diffusa da Gabriele Parpiglia, la ragazza avrebbe una relazione con l’attore Matteo Paolillo, noto al pubblico per il ruolo di Edoardo nella serie Mare Fuori. I due si sarebbero conosciuti sul set di un film in cui anche Di Giacomo avrà una piccola parte. In occasione del compleanno del cantautore romano, la figlia di Haether Parisi ha pubblicato un tenero post su Instagram per mettere a tacere le chiacchiere. A tal proposito anche Paolillo è intervenuto per chiarire la vicenda.

La risposta di Jacqueline Luna alle voci di tradimento

Da settimane non si fa altro che parlare di una presunta crisi fra Ultimo e la sua compagna. Nella sua newsletter Gabriele Parpiglia sostiene che la giovane si stia frequentando con Matteo Paolillo, conosciuto sul set di un film a cui prenderanno parte entrambi. Il giornalista sottolinea che il cantautore romano non avrebbe fin dal primo momento gradito che la fidanzata lavorasse in questo progetto.

La diretta interessata, tuttavia, ha voluto rompere ogni chiacchiera, condividendo sui social uno scatto in cui appare con il compagno. “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy” scrive Jacqueline. Una risposta chiara e diretta per mettere a tacere i gossip ed evidenziare che non c’è alcuna crisi fra lei e il padre di suo figlio.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

Dopo la compagna di Ultimo, arriva la replica di Matteo Paolillo

Dopo giorni di silenzio, anche Matteo Paolillo ha fatto sentire la sua “voce”. Con una storia su Instagram ha messo a tacere ogni indiscrezione: “Questi gossip mi fanno ridere, non c’è niente di vero”. A quanto pare il giovane attore si riferisce ai pettegolezzi generati da Parpiglia, sottolineando quanto siano infondati.