Ultimo festeggia i suoi 30 anni: il gesto di Jaqueline Luna risponde alle voci sulla crisi

Ultimo ha spento trenta candeline, a festeggiarlo la compagna Jaqueline Luna con un post dolce su Instagram, rispondendo alle voci sulla crisi.

Compleanno importante per Ultimo, l’artista ha compiuto trent’anni. Un giro di boa che l’ha spinto a fare un bilancio della sua vita personale e professionale. Il cantante ha raccontato in un post su Instagram alcuni dettagli del suo passato, tra cui l’esperienza al Festival di Sanremo 2019. In un giorno così speciale ha potuto contare sull’affetto della sua compagna Jaqueline Luna Di Giacomo. La ragazza ha affidato ai social un tenero pensiero per augurare il meglio al padre di suo figlio. Un gesto che risponde a ogni presunta voce di crisi.

Il post di Jaqueline Luna spazza via le indiscrezioni

“Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy” scrive la compagna di Ultimo. Con semplici parole la ragazza mostra quanto possa essere forte il loro legame. Il gesto di Di Giacomo sembrerebbe rompere ogni gossip riguardo una presunta rottura. Nelle ultime settimane non sono mancate le indiscrezioni su un’eventuale crisi fra i due.

Gabriele Parpiglia ha riportato che la coppia fosse ormai al capolinea, indicandone anche il motivo: una relazione fra la figlia di Heather Parisi e Matteo Paolillo. Stando alle dichiarazioni del giornalista, la ragazza e Paolillo si sarebbero conosciuti sul set del nuovo film in cui recita l’attore napoletano, e in cui Jaqueline ha lavorato per una piccola comparsa.

La risposta della compagna di Ultimo al gossip

Gabriele Parpiglia ha sottolineato che Ultimo fosse contrario alla partecipazione della compagna al film. Una dichiarazione che evidenza ulteriormente la presunta crisi fra i due. La figlia di Heather Parisi, attraverso il suo post su Instagram, ha voluto dare una risposta concreta ai pettegolezzi. “Lontano dai rumori e vicino alle risate” una frase scritta per mettere a tacere un’ipotesi non vera riguardo una rottura che non esiste.