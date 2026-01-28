Le Letterine di Passaparola portano in scena un pezzo di TV italiana: accanto a Gerry Scotti, tanti volti diventati famosi. Ecco chi sono.

Nelle scorse ore, le “letterine” sono tornate al centro della scena, riportando l’attenzione su un fenomeno televisivo che ha segnato un’intera generazione. Le Letterine erano le protagoniste femminili di Passaparola, il celebre gioco-quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Ecco, a seguire, i nomi più noti che hanno lasciato il segno – tra cui, sorprendentemente, anche due uomini.

Le Letterine di Passaparola: i nomi più famosi

Le Letterine si esibivano in brevi balli musicali, noti nel gergo televisivo come “stacchetti“, indossando abiti succinti e dando ritmo al programma Passaparola tra un gioco e l’altro. Dall’edizione 2002-2003, però, il loro ruolo si ampliò, affiancando Gerry Scotti nella conduzione. Nell’ultima stagione, invece, le parti ballate furono completamente eliminate.

Alcune di loro sono diventate veri e propri volti noti dello spettacolo italiano. Tra queste spiccano Ilary Blasi, oggi affermata conduttrice, Caterina Murino e Alessia Fabiani, che hanno intrapreso con successo la carriera di attrici, e Silvia Toffanin, ora al timone di Verissimo, uno dei programmi più amati della televisione italiana.

La prima letterina fu proprio la Mancini, che aprì la strada ad altre ragazze tra cui Elisa Triani, Giulia Montanarini, Deborah Gallo, Alessandra Epis e Luisella Tuttavilla.

Nelle edizioni successive si alternarono nomi come Daniela Bello, Benedetta Massola, Vincenza Cacace, Kimberly Greene, Cristina Cellai, Florina Miu, Iuliana Ierugan, Alessia Ventura e Ludmilla Radčenko.

Ci sono stati anche due uomini

Anche se il termine Letterine fa pensare esclusivamente a figure femminili, nella prima edizione di Passaparola ci furono anche due uomini nel cast: Stefano Pelagatti e Marco Floris. La loro presenza, seppur breve, è una curiosità che arricchisce la storia del programma condotto da Gerry Scotti.