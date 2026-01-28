Caso Signorini, Alba Parietti: “Abbiamo litigato spesso, ecco cosa avrei fatto al suo posto”

Nell’intervista al podcast ‘Lo Sgabuzzino’, Alba Parietti parla del caso Signorini e rivela le liti avute con il direttore di Chi.

Il caso Signorini continua a far discutere, nonostante Fabrizio Corona non possa più parlarne pubblicamente. Alba Parietti è stata ospite di Riccardo Bocca nel podcast “Lo Sgabuzzino” e ha colto l’occasione per raccontare senza filtri il suo turbolento rapporto con l’ex conduttore del GFVip. Tra liti e ricordi personali, la conduttrice ha espresso sentimenti contrastanti nei confronti del giornalista.

Alba Parietti e i litigi con Alfonso Signorini

Alba Parietti, durante l’intervista nel podcast “Lo Sgabuzzino“, ha dichiarato di conoscere Alfonso Signorini da tantissimi anni, fin dai suoi esordi come cronista. Ha raccontato che negli anni ’90, come si legge su Biccy, quando lei era legata sentimentalmente a Christopher Lambert, il giovane giornalista si presentò persino davanti a casa sua in cerca di notizie.

“Quello che è capitato a Signorini mi rattrista, perché nonostante tutto gli voglio bene, nonostante abbiamo litigato tante volte, abbiamo avuto molte divergenze. […] Devo essere onesta, abbiamo litigato spesso io e lui e gli ho detto di tutto, ma proprio le peggio cose“, ha dichiarato.

Ha spiegato di aver rimproverato il direttore di Chi per la sua mancanza di tatto e rispetto verso le vicende personali, sia sue che di persone a lei vicine, come Stefano Bonaga: “Gli ho detto che usava la notizia come gli andava a lui, senza nessun rispetto dell’amicizia o dei rapporti personali, rincorrendo il titolo, piuttosto che la verità, pur di portare a casa un titolo importante“.

Il commento sul caso Signorini

Pur dichiarando di aver seguito poco la vicenda mediatica che coinvolge Alfonso Signorini, aggiunge Biccy, la conduttrice Alba Parietti ha voluto dire la sua sull’editoriale scritto dal giornalista: “Ho visto qualche pezzo di intervista di quel ragazzo che l’ha accusato e anche alcune cose della difesa di Signorini. Io però, se fossi stata in Alfonso non avrei scritto quella cosa sul silenzio, avrei fatto silenzio punto e basta. Ci sono dei giudici e faranno giustizia loro“.