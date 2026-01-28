Anna Tatangelo duetta con Aurora Ramazzotti al compleanno di Michelle Hunziker: il video è virale

Un compleanno all’insegna del divertimento per Michelle Hunziker. Anna Tatangelo ed Aurora Ramazzotti hanno allietato la serata con le loro voci.

Lo scorso 24 gennaio Michelle Hunziker ha sperto 49 candeline. Manca solo un anno al traguardo dei “50”, eppure la showgirl svizzera appare sempre raggiante e con un’aria da ragazzina. A quanto pare, come riportato da Riccardo Signorett a La Volta Buona, la 49enne avrebbe anche un nuovo amore dopo la fine della relazione con Nino Tronchetti Provera.

Intanto, la conduttrice ha celebrato il suo compleanno con una festa che è subito diventata virale, grazie al duetto tra Anna Tatangelo e Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker: i presenti alla festa di compleanno

Per celebrare il suo quarantanovesimo compleanno, la showgirl ha invitato gli amici più cari. All’evento hanno partecipato numerosi volti del mondo dello spettacolo. Immancabile Ilary Blasi, storica amica di Hunziker, accompagnata dall’attuale compagno Bastian Muller.

Presente anche Nunzia De Girolamo, ormai ex personaggio politico e ora conduttrice televisiva. Fra gli invitati spicca anche il nome di Serena Autieri, carissima amica di Michelle. Una serata tranquilla, che la protagonista ha voluto immortalare con un carosello di scatti e video.

Il duetto fra Anna Tatangelo e Aurora Ramazzotti

Alla festa di compleanno era presente Aurora Ramazzotti, primogenita della festeggiata. Ad un certo punto la serata è stata movimentata da un momento davvero emozionante. Anna Tatangelo ha preso il microfono per intonare “Ragazza di periferia” , uno dei suoi brani più belli. La nota cantante ha potuto contare sull’accompagnamento di un’altra voce, che si è rivelata all’altezza della situazione.

La figlia della festeggiata ha duettato con la neo-mamma, dando vita ad una performance che ha stupito i presenti, come dimostrato dai tanti video circolati in rete. Gli ospiti della serata hanno immortalato lo show, condividendo il video sui canali social.