Damiano David sorprende Dove Cameron: i retroscena sulla proposta di matrimonio

L’attrice Dove Cameron, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon ha parlato della sua relazione con Damiano David e della proposta di nozze.

Dopo aver parlato della proposta di matrimonio di Andrea Dianetti alla sua fidanzata, ecco un’altra coppia pronta a convolare a nozze. Damiano David è pronto a compiere il grande passo con Dove Cameron. L’ex frontman dei Maneskin ha annunciato, tramite un post sui social, di aver chiesto la mano della sua fidanzata. L’attrice e il cantautore italiano saranno presto marito e moglie, e i fan attendono con ansia il giorno del “si”. Di recente Cameron è stata ospite nel corso del programma di Jimmy Fallon, dove ha riportato i dettagli della proposta di matrimonio.

“L’anello è bellissimo”: la dichiarazione di Dove Cameron

Dove Cameron ha raccontato di aver intuito da tempo le intenzioni del compagno. La 30enne aveva fiutato nell’aria il profumo di fiori d’arancio, e la sorpresa del cantante ha confermato le sue sensazioni. “L’anello è bellissimo. Ha fatto un lavoro bellissimo. Ha aiutato a disegnarlo. Mi sento particolarmente commossa, è perfetto” ha confessato la futura sposa.

La proposta, però, si è rivelata diversa da come l’aveva immaginata. Damiano David, infatti, ha sorpreso la ragazza in un momento insolito, rendendo tutto più originale.

Damiano David – www.donnaglamour.it

Come è avvenuta la proposta di Damiano David a Dove Cameron

Dove Cameron ha svelato i dettagli del momento della proposta: “Stavamo facendo le valigie. Io sono la versione peggiore di me quando faccio le valigie. Indosso una maglietta oversize, niente trucco, i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia“. L’attrice ha aggiunto di essere rimasta molto colpita dall’originalità della proposta, arrivata in un momento di quotidianità e semplicità, lontano dai riflettori.

Superata l’emozione della proposta e del “si”, i due si stanno concentrando sull’organizzazione del grande evento, che potrebbe celebrarsi nei mesi estivi del 2026.