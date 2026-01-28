Elena Barolo irriconoscibile: “Non sono più la tua bionda”, le foto del cambio look

Elena Barolo cambia look: addio alla chioma bionda, ora sfoggia un bob scuro elegante. Migliaia di like e consensi dal mondo vip.

Dopo aver raccontato il tradimento del suo ex, Elena Barolo ha deciso di dare un taglio netto al passato, iniziando proprio dai capelli. La showgirl, 43 anni, ha condiviso sui social un cambiamento radicale che ha lasciato tutti a bocca aperta: addio alla chioma bionda che l’ha accompagnata per anni, benvenuto a un look scuro e sofisticato.

Elena Barolo, addio alla chioma bionda: il nuovo look

Il nuovo look di Elena Barolo è un perfetto esempio di eleganza e stile. L’ex velina ha scelto un “chin bob“, ovvero un caschetto alla francese con i capelli tagliati all’altezza del mento e le punte leggermente sfilate nella parte anteriore. Un taglio raffinato che le dona un’aria più chic e moderna.

Ma ciò che colpisce maggiormente è il colore: un castano scuro intenso che fa risaltare i suoi occhi chiari, rendendoli ancora più magnetici e “ipnotizzanti“, come si nota dalle immagini postate online.

In un post su Instagram, la showgirl ha condiviso alcune foto e brevi video che documentano la sua trasformazione, accompagnati da una frase semplice ma dal tono deciso: “Non sono più la tua bionda“.

Pioggia di like e complimenti da parte delle vip

Il cambiamento ha riscosso un enorme successo. I like sono arrivati a migliaia e i commenti sono stati numerosissimi. Tra i tanti volti noti che hanno voluto complimentarsi con lei spiccano Eleonora Pedron, Costanza Caracciolo, Justine Elizabeth Mattera, Simona Salvemini, Alessia Ventura e Melissa Satta. Tutte unite in una pioggia di complimenti: “Top“, “stupenda“, “wow“, “bella“.

Dopo anni con i capelli chiari, Elena Barolo ha scelto una svolta decisa, e il risultato è vincente: diversa, più misteriosa e con un fascino nuovo che ha convinto proprio tutti.