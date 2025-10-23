Elena Barolo tradita dall’ex Alessandro Martorana: come ha scoperto tutto

Ospite a “La Volta Buona”, l’ex velina Elena Barolo racconta per la prima volta il tradimento di Alessandro Martorana.

Dopo la verità sul presunto flirt con Antonino Spinalbese, Elena Barolo torna a far parlare di sé a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Nella puntata di giovedì 23 ottobre, l’ex velina ha raccontato per la prima volta il doloroso episodio in cui ha scoperto il tradimento del suo ex compagno Alessandro Martorana, con cui è stata legata per ben tredici anni.

Elena Barolo racconta il tradimento del suo ex Alessandro Martorana

La showgirl piemontese, come riportato da Gossip.it, ha ricordato come il momento della scoperta sia stato completamente inaspettato. “Un anno e mezzo prima che finisse ho scoperto qualcosa. E’ nato tutto da una telefonata, per caso“, ha spiegato durante l’intervento da Caterina Balivo.

Era sera, e il telefono squilla: a chiamarla è proprio Alessandro Martorana, ma si tratta di una telefonata involontaria. “Ricevo una telefonata da lui, ma era partita per sbaglio. Non voleva chiamarmi. Ho sentito un dialogo tra lui e una ragazza. Lui mi aveva detto che era a cena con dei clienti, non con questa persona“, ha rivelato Elena Barolo.

Quello che ascolta la lascia senza parole: “Si dicevano frasi carine, cose da due persone che hanno iniziato a frequentarsi da poco. Io ho avuto il sangue freddo di stare lì ad ascoltare tutto“.

“Volevo morire, è stata una doccia fredda”

L’ex velina ha ammesso che la scoperta è stata devastante: “Volevo morire, è stata una doccia fredda. Lo negavo a me stessa, non potevo crederci“. Dopo aver chiuso la telefonata, decide di richiamarlo. Ma Alessandro Martorana nega tutto: “Lui ha detto che stava con i clienti e che quella ragazza era una cameriera“.

Una volta tornato a casa, Elena Barolo cerca il confronto, ma anche in quel momento l’uomo continua a smentire. Nonostante questo, lei non si dà per vinta: “Da piccola volevo fare l’investigatrice“, ha raccontato. Confrontando alcuni scontrini, riesce a trovare conferme ai suoi sospetti.