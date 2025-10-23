Regina Camilla “copia” Lady Gaga: cosa nasconde il copricapo scelto per incontrare il Papa

La regina Camilla in total black per l’incontro con Papa Leone XIV: il significato dell’outfit e il curioso legame con Lady Gaga.

Non solo Clizia Incorvaia che torna sul presunto tradimento con Scamarcio a La Volta Buona, nella puntata di oggi 23 ottobre, si è parlato anche dell’incontro storico tra re Carlo III, la regina Camilla e Papa Leone XIV. Un evento senza precedenti, ma a sorprendere il pubblico è stato il look “total black” scelto dalla sovrana. Un outfit solenne e sofisticato che nasconde un curioso legame con Lady Gaga.

Perchè la regina Camilla ha un scelto un outfit “total black”

Per l’incontro con Papa Leone XIV, come riportato da Fanpage, la regina Camilla ha scelto un abito completamente nero, in osservanza al protocollo vaticano. In quanto anglicana, non le è concesso usufruire del cosiddetto “privilegio del bianco“, riservato solo a poche regine cattoliche.

La sovrana ha così indossato un elegante vestito nero firmato Fiona Clare, già presente nel suo guardaroba, abbinandolo a collant coprenti, una borsa in pelle di coccodrillo Atelier Renard e delle pumps Eliot Zed.

Particolarmente rilevante è stato il copricapo: un modello personalizzato di Philip Treacy, celebre modista britannico, realizzato con un velo-mantello di tulle dark ricamato e impreziosito da una piccola corona di foglie rigide nere.

“Un pò di Lady Gaga oggi era sul capo della Regina”

A svelare un retroscena curioso sul copricapo è stato l’inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona, che ha dichiarato: “Il modista che lo ha realizzato è un carissimo amico di Lady Gaga, quindi un po’ del look di Lady Gaga oggi era sul capo della Regina nel Vaticano“. Una frase che ha subito acceso l’interesse del pubblico, introducendo un inaspettato legame tra la moda reale e Lady Gaga. Proprio la stessa icona pop che è tornata con un concerto in Italia dopo sette anni.