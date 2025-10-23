Grande Fratello, un concorrente sbugiardato dall’ex fidanzata sui social: “Patriarcale e maschilista”

Francesco Rana racconta la torrura con l’ex al Grande Fratello, ma Sabrina lo sbugiarda sui social. Ecco le sue parole.

Dopo lo sfogo della compagna di Domenica contro Benedetta, un altro episodio ha scosso gli equilibri nella Casa del Grande Fratello. Il concorrente Francesco Rana ha raccontato ai suoi coinquilini un frammento della sua vita privata, legato alla convivenza con l’ex fidanzata Sabrina. Tuttavia, le sue parole hanno innescato una reazione fuori dalla Casa, dove la giovane ha deciso di rompere il silenzio.

Francesco Rana e la fine della relazione con l’ex fidanzata Sabrina

Nel suo racconto, come riportato da Biccy, Francesco Rana ha spiegato di essersi trasferito dalla Puglia a Trieste per motivi di lavoro. Portando con sé la fidanzata Sabrina, con la quale aveva deciso di convivere.

Tuttavia, la relazione sarebbe presto naufragata. “Mi sono reso conto che non la sopportavo più”, ha detto ai compagni del reality. La decisione di lasciarla, secondo il suo racconto, è stata inevitabile.

A colpire maggiormente è stata però una frase detta, forse in tono scherzoso, alla coinquilina Rasha: “Ho lasciato la mia ex fidanzata perché mi fece la parmigiana di melanzane cotte al forno”. Una battuta che ha suscitato reazioni fuori dalla Casa.

Grande Fratello, arriva la risposta dell’ex fidanzata Sabrina

L’ex fidanzata di Francesco Rana, aggiunge Biccy, non ha accettato quella che ha vissuto come una vera e propria umiliazione e ha deciso di rispondere a tono. In un lungo sfogo sui social, ha accusato il concorrente del Grande Fratello di essere “patriarcale“, “maschilista“, “campanilista” e anche “bugiardo“.

“Una ragazza che a 20 anni lascia casa e viene con te a Trieste a 900 km di distanza è solo da apprezzare“, ha dichiarato, ricordando tutto quello che ha fatto durante la convivenza: “Si è spaccata il cul* per pulirti una casa, prepararti da mangiare, lavarti la roba, stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te e guadagnava più di te“.

Infine, Sabrina ha messo in discussione la versione raccontata dal gieffino, affermando: “Sei sicuro di averla lasciata tu? O ti ha lasciato lei perché sei solo un patriarcale e maschilista del cavolo? Per non parlare del tuo campanilismo tanto che piangevi di continuo che volevi tornare a casa, alla fine a botta di cestini della salumeria al Comune di casa tua ci sei andato a lavorare hai visto? Ma non sciacquarti di bocca di continuo, SEI STATO LASCIATO, E HAI DATO ANCHE FASTIDIO PER MOLTO TEMPO, MEGLIO CHE STAI ZITTO CHE SE INIZIA A PARLARE LA GENTE CHE SA, LA FACCIA TE LA SOTTERRI SOTTO IL LETTO DEL GRANDE FRATELLO“.