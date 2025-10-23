La nuova versione di Striscia La Notizia, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, perderà uno dei suoi volti più iconici. L’indiscrezione.

Dopo mesi di indiscrezioni, i contorni della nuova edizione di Striscia La Notizia stanno diventando più chiari, portando con sè colpi di scena. Il programma di Antonio Ricci sta pianificando un cambiamento radicale, abbandonando la storica collocazione nell’Access Prime Time per approdare in prima serata. Tuttavia, questa svolta epocale sembra comportare un prezzo molto alto: l’addio di uno dei volti più popolari del programma dopo 17 anni.

Striscia La Notizia: le novità previste per la prossima edizione

Le ultime ore, come riportato da Novella 2000, hanno portato aggiornamenti sul futuro di Striscia La Notizia. Come scritto da Alberto Dandolo su “Oggi”, la celebre trasmissione è pronta a debuttare con un formato completamente rinnovato a partire da mercoledì 26 novembre in prima serata su Canale 5.

“Stando a quanto riferito, sarebbero 5 attualmente gli appuntamenti previsti“, spiega Novella 2000. In linea con questa trasformazione, si parla anche di “una scenografia del tutto rinnovata“, progettata per competere nel competitivo palinsesto serale.

A guidare il pubblico in questa nuova avventura ci sarà una coppia consolidata e amatissima dal pubblico: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’addio a sorpresa di uno dei volti storici di Mediaset

Proprio mentre i fan acclamanano il ritorno del duo Greggio-Iacchetti, aggiunge Novella 2000, un’altra notizia bomba sta lasciando il pubblico a bocca aperta. Secondo un retroscena inedito riportato da Grazia Sambruna su “Mowmag”, uno degli inviati storici di Striscia La Notizia non sarà al fianco del programma per questa nuova edizione. Secondo la giornalista “sarebbe stato fatto fuori dal programma“.

L’identità di questo volto familiare è stata subito svelata: si tratta di Vittorio Brumotti. La notizia ha un impatto particolarmente forte considerando il lungo legame tra l’inviato e il programma. Al momento, da parte di Mediaset non è giunta alcuna conferma ufficiale su questa o sulle altre indiscrezione.