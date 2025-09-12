Striscia la Notizia, qualcosa non torna: cosa sta succedendo dietro le quinte di Mediaset

Il destino di Striscia la Notizia non è mai stato così incerto: il tg satirico è stato escluso dai palinsesti di Mediaset.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni su Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci. La trasmissione, che da oltre trent’anni accompagna i telespettatori nell’access prime time, quest’anno non ha ancora fatto il suo debutto. A far nascere dubbi e speculazioni è la presenza in palinsesto de La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo risultati sorprendenti. Ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte di Mediaset? Dovremo davvero dire addio allo storico programma? Scopriamo i dettagli.

Le voci sul futuro di Striscia la Notizia

Secondo i primi rumors, l’idea iniziale era quella di rimandare il debutto del programma a novembre, lasciando spazio al game show di Gerry Scotti fino ai primi freddi autunnali. Tuttavia, il successo inaspettato e costante de La Ruota della Fortuna avrebbe cambiato i piani dell’azienda.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

Si è parlato infatti di diverse ipotesi per collocare Striscia in una nuova fascia: dalla prima serata, al weekend, fino a una possibile messa in onda su Italia 1 alle 20:00. Un balletto di indiscrezioni che ha alimentato ancora di più l’incertezza.

“Striscia la Notizia è un’istituzione, è difficile immaginare Canale 5 senza di lei” commentano in rete alcuni spettatori storici, preoccupati per la piega che sta prendendo la situazione. Ma le ultime notizie non sembrano rassicuranti.

Cancellazione dai palinsesti e assenza di conferme ufficiali

Secondo quanto riportato da MowMag, al momento Striscia la Notizia non figurerebbe più nei palinsesti Mediaset. Stando a queste indiscrezioni, gli incontri tra le parti non avrebbero portato a un accordo soddisfacente e di conseguenza l’azienda avrebbe deciso di tagliare la trasmissione. Se così fosse, si tratterebbe di una svolta clamorosa, dato che il tg satirico è da decenni uno dei marchi di punta del Biscione.

Va comunque precisato che non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Mediaset. Per questo motivo, le voci restano solo rumors da prendere con cautela. Molti fan sperano ancora in un ritorno, magari con una collocazione diversa, ma fino a quando non arriveranno comunicazioni dirette, resta il mistero sul destino di Striscia la Notizia.