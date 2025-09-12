Polemiche per l’Eurovision 2026: una nazione minaccia il ritiro

Caos nell’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2026: l’Irlanda minaccia di rinunciare al contest se Israele parteciperà.

L’Eurovision 2026, che si terrà a Vienna, si apre con un clima teso e pieno di incertezze. A poche settimane dall’avvio dell’organizzazione ufficiale, l’Irlanda ha sollevato una questione politica di grande peso che rischia di lasciare un segno profondo sulla prossima edizione del concorso musicale più seguito d’Europa. La decisione finale spetta all’Unione Europea di Radiodiffusione, ma intanto le dichiarazioni di Dublino hanno già acceso il dibattito internazionale. Scopriamo che cosa sta succedendo.

La posizione dell’Irlanda

A rendere nota la linea ufficiale è stata l’emittente pubblica Rte, che ha confermato come la partecipazione dell’Irlanda all’Eurovision 2026 sia legata alla presenza o meno di Israele.

Ireland may not contest Eurovision if Israel takes part https://t.co/dguHbqCdvK via @rtenews — RTÉ (@rte) September 11, 2025

“Non possiamo prendere parte a un evento che include uno Stato responsabile di una perdita di vite umane così spaventosa” ha spiegato l’emittente, riferendosi alle operazioni militari israeliane a Gaza.

Una presa di posizione netta che non solo ribadisce la posizione critica del governo di Dublino nei confronti dell’esecutivo guidato da Benyamin Netanyahu, ma che si inserisce anche nel solco delle richieste di altri Paesi europei, tra cui la Spagna, che hanno sollecitato l’esclusione di Israele dalla competizione.

Le possibili conseguenze per l’Eurovision 2026

L’assenza dell’Irlanda avrebbe un peso notevole, non solo simbolico ma anche storico. Con ben sette vittorie, detiene infatti il record assoluto di successi nell’Eurovision Song Contest.

Una rinuncia metterebbe in discussione non solo il prestigio della kermesse, ma anche l’idea di un’Europa musicale unita nonostante le divisioni politiche. La scelta finale spetta ora all’Uer, chiamata a mediare tra le pressioni politiche e lo spirito originario della manifestazione.

Nel frattempo, cresce l’attenzione verso Vienna, città che ospiterà l’evento, e che rischia di diventare il palcoscenico di una delle edizioni più controverse della storia del concorso.