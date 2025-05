Eurovision, Lucio Corsi brilla: la classifica finale tra polemiche e colpi di scena

Grandi emozioni per l’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera che ha visto tra i protagonisti anche Lucio Corsi. La classifica finale e come è andata.

C’era grande attesa per quella che sarebbe stata la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera che vedeva tra i protagonisti anche Lucio Corsi. L’artista italiano aveva già spiegato di non voler guardare alla classifica finale ma ha comunque detto la sua nell’appuntamento conclusivo brillando e stupendo tutti. Alla fine è stata l’Austria a trionfare con una graduatoria finale che ha fatto discutere.

Eurovision Song Contest 2025: Lucio Corsi brilla

Dopo aver stupito tutti a Sanremo 2025, Lucio Corsi non poteva che essere protagonista anche all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera. L’artista, che ha preso parte all’evento musicale dopo la rinuncia di Olly, vincitore della kermesse dell’Ariston, ha saputo dire la sua con la solita delicatezza e classe, stupendo pure il pubblico internazionale.

Lucio Corsi in un primo piano con la chitarra – www.donnaglamour.it

Oltre ad aver portato per la prima volta uno strumento suonato live all’evento, ovvero la sua armonica a bocca, Lucio ha incantato per dolcezza, leggerezza e per un brano decisamente diverso da quelli che di solito sono in gara. La classifica finale, poi, non lo ha premiato pienamento ma un quinto posto assoluto ha confermato la bontà della sua scelta e delle sue esibizioni.

La classifica finale e le polemiche

Detto di Corsi, quinto assoluto in rappresentanza dell’Italia, l’Eurovision è stato vinto dall’Austria, ed in particolare da JJ e la sua ballata elettro-pop ‘Wasted Love’. Al secondo posto si è classificato Israele con Yuval Raphael. L’artista è una sopravvissuta all’attentato del 7 ottobre 2023 al Nova Festival a cui è scampata nascondendosi tra le persone uccise. In questo senso non sono mancate le polemiche con contestazioni ed episodi controversi soprattutto prima della finalissima.

A chiudere il podio ci ha pensato l’Estonia con Tommy Cash e la sua ‘Espresso macchiato’. Appena fuori dal podio, come detto, la Svezia quarta e l’Italia quinta con Corsi. Da sottolineare la 26esima piazza di San Marino rappresentato da Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’, la colonna sonora di Sanremo 2025.